Guarín chega ao Vasco: ‘Queria jogar nos EUA, mas Luxemburgo me convenceu’

O meio-campista colombiano Fredy Guarín, de 33 anos, foi apresentado nesta quinta-feira, 3, como mais novo reforço do Vasco da Gama. Em entrevista em um hotel no Rio, o jogador com passagens por Portoe Inter de Milão, vestiu a camisa cruz-maltina e disse que o técnico Vanderlei Luxemburgo foi o responsável por convencê-lo a atuar no Brasil.

“Eu tinha proposta de jogar nos Estados Unidos. Foi uma decisão de família, há um tempo que estava pensando em viver nos EUA. Meu filho menor é americano. É um projeto de vida. Queria ficar para o início de 2020 e jogar lá. Mas, no momento em que o Luxemburgo ligou, me convenceu”, contou Guarín. O ex-jogador colombiano Victor Aristizábal, que trabalhou com o técnico no Cruzeiro, foi o responsável por fazer a intermediação.

“A decisão foi muito rápida. Estava em viagem com a minha família e o Aristizábal me perguntou se eu queria vir jogar no Vasco. Eu falei que iria escutar e ele disse: ‘O mister vai te ligar”. Falamos dez minutos e ele me convenceu. Pedi para conversar com a minha família. minha mulher ouviu a conversa com o mister e disse que sim. São elas que mandam, né?”, brincou o jogador, diante da esposa Sara, que o acompanhou na apresentação.

O jogador, que estava no Shangai Shenhua, da China, disse que ainda pretende aprimorar sua condição física, pois está há três meses sem atuar. “Por mim, eu já estava em campo. Mas quero me preparar o mais rápido possível para poder chegar a um bom nível, tanto fisicamente quanto mentalmente. Não quero chegar no campo e iludir a torcida.”

Guarín, que, por ter jogado no Porto, demonstrou certa intimidade com o idioma, negou que tenha negociado diretamente com o rival Flamengo. “Nunca falei diretamente com a diretoria. Quem falou foi meu empresário, que esteve em contato com eles”, despistou o meia, que vestirá a camisa 13, seu “número da sorte”. O presidente do Vasco, Alexandre Campello, revelou o desejo de renovar o contrato com o jogador, que vai até dezembro.

“É minha primeira vez no Brasileirão, tenho muita vontade e motivação de poder ajudar a equipe a continuar com a história do Vasco”, completou Guarín. Com a vitória sobre o Atlético-MG nesta quarta-feira 2, o time subiu para a 13ª colocação do campeonato.