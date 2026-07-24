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Esporte

Guardiola toma decisão sobre treinar seleção da Itália, que é obrigada a rever opções

Segundo jornalista, o escolhido para assumir o cargo foi o ex-jogador Andrea Pirlo

Por Gabriel Bussolotti Silveira 24 jul 2026, 17h12 | Atualizado em 24 jul 2026, 17h24
Andrea Pirlo pode ser demitido do cargo de técnico da Juventus -
Andrea Pirlo quando atuava como técnico da Juventus (Juventus/Divulgação)
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Andrea Pirlo será o novo técnico da Itália após Guardiola recusar a proposta para assumir o cargo, segundo o jornalista Fabrizio Romano. A informação foi confirmada por jornais italianos como o Corriere dello Sport, mas a Federação Italiana de Futebol (FIGC) ainda não se pronunciou. O ex-jogador terá como primeiro objetivo classificar a seleção europeia para o maior torneio de seleções do Mundo, algo que a equipe não consegue desde 2018.

Antes de Pirlo, os ex-jogadores Paolo Maldini (diretor de futebol da FIGC) e Leonardo (assessor da FIGC), responsáveis pela reformulação da Itália, conversaram com Carlo Ancelotti – antes dele assumir o Brasil – e, mais recentemente, com Pep Guardiola. Ambos disseram não, obrigando os dirigentes a procurarem uma terceira opção. De acordo com o jornal italiano Sky Sports, o contrato oferecido ao Guardiola previa uma remuneração anual de 20 milhões de euros, aproximadamente 115 milhões de reais. Mas o espanhol recusou a proposta por questões pessoais e não financeiras.

Segundo Romano, Pirlo aceitou um acordo verbal com a FIGC e ocupará o cargo deixado por Gennaro Gattuso, técnico que pediu demissão após não conseguir a classificação para a Copa do Mundo de 2026. O contrato com o ex-camisa 21 da Itália deve durar até pelo menos o Mundial de 2030.

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Carreira de jogador e técnico

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Como jogador, Pirlo teve uma carreira irretocável: defendendo Milan, por exemplo, ele ganhou duas Ligas dos Campeões, um mundial de Clubes, duas Supercopa da UEFA, dois Campeonatos Italianos, uma Copa da Itália e uma Supercopa da Itália, isto é, todos os títulos possíveis pelo clube. Além disso, o jogador exerceu um papel de  protagonista no tetracampeonato mundial da Itália, em 2006.

Sua carreira como técnico ainda é curta, mas o italiano de 47 anos já passou por alguns clubes. Ele treinou a base e o time principal da Juventus, o Fatih Karagumruk, da Turquia, a Sampdoria e, atualmente, está no comando do United FC, dos Emirados Árabes Unidos, com quem tem contrato até 2027.

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