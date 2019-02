Guará minimiza falta de entrosamento e aposta em ‘início forte’

Nesta semana, chegaram ao Guaratinguetá nove reforços, visando a disputa do Brasileiro da Série B. Mesmo com o pouco tempo para o início da competição nacional, o elenco da Garça minimizou um possível desentrosamento no início da competição. Com um elenco considerado forte, o técnico Carlos Octávio e o meia Fran demonstraram confiança na campanha da equipe na Segundona.

‘Praticamente todos os reforços que chegaram no início da semana já trabalharam hoje com bola e o resultado foi satisfatório. Estou muito contente com a garra de todos nos treinamentos e acredito que apesar de pouco tempo para preparar o grupo, teremos condições de começar forte a Série B’, disse Carlos Octávio.

‘É muito válida a chegada dos novos atletas e todo mundo está se ajudando muito. Todos têm qualidade e acho que essa mescla de jogadores mais jovens com os mais experientes vai nos trazer sucesso’, completou o armador.

Após treinar na manhã desta sexta-feira, o time volta às atividades no período da tarde e no sábado, mais uma vez pela manhã. Em sequência, o elenco recebe folga e volta às atividades na próxima segunda-feira. A estreia na Série B acontece no dia 19 de maio, diante do Criciúma, no estádio Heriberto Hulse.