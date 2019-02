Grupo 7: Vélez visita o Chivas, e Deportivo Quito recebe Defensor

Além dos jogos envolvendo equipes brasileiras, duas partidas movimentam a rodada de quarta-feira pela Copa Libertadores.

Apontado por muitos como um dos melhores times argentinos da atualidade, o Vélez Sarsfield visita o Chivas Guadalajara, às 19h45 (de Brasília), no Estádio Omnilife, em Zapopan, no México, fechando a última rodada do Grupo 7.

Com nove pontos conquistados, o Vélez Sarsfield luta para terminar a etapa de grupos na primeira posição da chave, a qual ocupa atualmente. Também quer acabar entre os melhores primeiros colocados, o que lhe daria vantagens nas próximas fases. Já os mexicanos, que seguram a lanterna com quatro pontos, tentam manter vivas as chances de jogarem as oitavas de final. No primeiro confronto entre as duas equipes, os argentinos venceram dentro de casa sem maiores dificuldades, por 3 a 0.

Para esta partida, o Vélez treinou em um gramado sintético, semelhante ao usado em Zapopan pelo Chivas. ‘Vai depender se o gramado está molhado ou não, se vai chover. O gramado é importante, mas não é o principal’, afirmou o meia Augusto Fernández. Já os mexicanos apostam no fato de terem uma vitória e um empate dentro de casa nos dois confrontos realizados com o adversário desta quarta.

Pela segunda vaga do Grupo 7, o Defensor (URU) visita o Deportivo Quito no Equador, às 18h30 (horário de Brasília) também desta quarta. Os uruguaios ocupam a segunda colocação do grupo, com seis pontos, e se classificam com uma simples vitória. Já o Deportivo, que ocupa a terceira posição, com quatro pontos, precisa não só vencer, mas torcer para que o Chivas o ultrapasse no saldo e gols caso vença o Vélez. Atualmente, o saldo do Deportivo é zero; o Chivas, por sua vez, tem saldo negativo de três gols.