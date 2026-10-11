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Esporte

Grêmio x Internacional no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Gre-Nal 455 deste domingo, 11, na Arena do Grêmio, é válido pela 30ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 out 2026, 11h20
PORTO ALEGRE, BRAZIL - MAY 13: General view inside the stadium prior to a Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 match between Gremio and Godoy Cruz at Arena do Gremio on May 13, 2025 in Porto Alegre, Brazil. (Photo by Pedro H. Tesch/Getty Images)
Arena do Grêmio, em Porto Alegre (Pedro H. Tesch/Getty Images)
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Grêmio x Internacional no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Grêmio e Internacional entram em campo neste domingo, 11, às 17h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico número 455 encontra os dois maiores rivais gaúchos dentro da zona de rebaixamento: o Colorado ocupa a 17ª posição, com 31 pontos, enquanto o Tricolor aparece em 18º, com 30. 

Para o Grêmio, a partida ganhou ainda mais peso depois do empate por 1 a 1 com o Remo, no Mangueirão. O time de Renato Portaluppi chegou ao quinto jogo consecutivo sem vitória e permaneceu entre os quatro últimos, apesar de ter criado oportunidades suficientes para vencer em Belém. O treinador prepara mudanças para o clássico: Dodi está suspenso, enquanto Noriega retorna e disputa espaço com Nardoni no meio-campo. Diego Caito e Marlon avançaram na recuperação de lesões e podem reforçar as laterais, e Gustavo Martins também volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão.

O Internacional chega à Arena respirando um pouco melhor depois da vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, na estreia de Eduardo Baptista. O resultado interrompeu um período de forte pressão, levou o Colorado aos 31 pontos e permitiu justamente a ultrapassagem sobre o Grêmio na classificação. O treinador deve preservar a estrutura com três defensores utilizada na rodada passada, mas ganhou alternativas importantes: Félix Torres retorna após servir à seleção equatoriana, enquanto Victor Gabriel foi liberado pelo STJD depois de mais de 70 dias suspenso.

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Onde assistir a partida entre Grêmio e Internacional:

A partida entre Grêmio e Internacional neste domingo, 11, às 17h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo da TV Globo para o Rio Grande do Sul e do Premiere para todo o Brasil.

Prováveis escalações:

Grêmio: Weverton; Diego Caito, Wallace, Kannemann (Gustavo Martins) e Marlon (Pedro Gabriel); Danilo Barbosa, Villasanti e Noriega (Nardoni); Pavón, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Renato Portaluppi.

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Internacional: Anthoni; Bruno Gomes, Juninho e Mercado; Aguirre, Villagra, Thiago Maia e Bernabei; Alan Patrick, Vitinho e Alerrandro. Técnico: Eduardo Baptista. 

Arbitragem:

  • Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);
  • Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);
  • Quarto árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF);
  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);
  • AVAR: Flavio Gomes Barroca (RN).
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TAGS:
Campeonato Brasileiro
Futebol: onde assistir
Grêmio
Internacional
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