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Grêmio x Chapecoense no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Tricolor recebe a equipe catarinense neste domingo, 30, na Arena do Grêmio, pela 25ª rodada

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 ago 2026, 12h30
Arena do Grêmio, em Porto Alegre, vai ser o palco da partida entre Grêmio e Montevideo City Torque nesta terça, 26
Arena do Grêmio, em Porto Alegre, vai ser o palco do Gre-Nal 454 (Pedro H. Tesch/Getty Images)
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Grêmio e Chapecoense se enfrentam neste domingo, 30, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Grêmio entra em campo apenas três dias depois de disputar um clássico decisivo. Na quinta-feira, o Tricolor empatou por 0 a 0 com o Internacional, no Beira-Rio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em um Gre-Nal de poucas oportunidades e muita disputa física, a equipe de Luís Castro conseguiu segurar o rival e deixou a definição da vaga para a Arena, na próxima quinta-feira.

Pelo Campeonato Brasileiro, porém, o momento exige reação. O Grêmio é o 15º colocado, com 25 pontos, e perdeu as últimas duas rodadas: por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino e por 3 a 0 pelo Atlético-MG. Nas últimas cinco partidas do campeonato, o time gaúcho teve duas derrotas, duas vitórias e um empate.

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A sequência pesada pode levar Luís Castro a fazer ajustes na equipe. No Gre-Nal, o treinador utilizou Carlos Vinícius no comando do ataque e colocou Martin Braithwaite no segundo tempo. Jovane Cabral, Pavón e Francis Amuzu também aparecem entre as opções para o setor ofensivo. No meio, Villasanti e Krovinovic seguem como peças importantes na organização da equipe.

Do outro lado, a Chapecoense chega a Porto Alegre depois de conquistar uma vitória importante no último domingo, quando derrotou o São Paulo por 1 a 0, na Arena Condá, encerrando um período de 22 jogos consecutivos sem vencer no Campeonato Brasileiro. A equipe catarinense é a lanterna da competição com 14 pontos, 11 atrás do primeiro clube fora da zona de rebaixamento. 

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Antes da vitória sobre o São Paulo, a Chape havia empatado por 3 a 3 com o Bahia e perdido por 2 a 1 para o Coritiba. A equipe também foi eliminada da Copa do Brasil pelo Cruzeiro no início de agosto. A melhora apresentada nos compromissos mais recentes, especialmente defensivamente contra o São Paulo, dá ao time de Rafael Lacerda um ânimo para tentar surpreender fora de casa.

No setor ofensivo, Marcinho é uma das principais referências da Chapecoense. O treinador conta ainda com Giovanni Augusto para organizar o meio-campo, enquanto Franco Rossi, Túlio Eduardo e Yago disputam espaços na frente. Rafael Thyere, Eduardo Doma e Fernando formam a base do sistema defensivo utilizado nas últimas partidas.

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Onde assistir à partida entre Grêmio e Chapecoense?

Grêmio e Chapecoense se enfrentam neste domingo, 30, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Prováveis escalações

Grêmio: Weverton; Diego Caito, Wallace, Kannemann e Marlon; Erick Noriega, Mathías Villasanti e Filip Krovinovic; Pavón, Jovane Cabral (Amuzu) e Carlos Vinícius (Braithwaite). Técnico: Luís Castro. 

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Chapecoense: Anderson; Heitor, Rafael Thyere (Kauan), Eduardo Doma e Fernando; Camilo, Vinícius Balieiro e Giovanni Augusto; Franco Rossi, Túlio Eduardo e Marcinho. Técnico: Rafael Lacerda.

Arbitragem:

  • Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);
  • Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE);
  • Quarto árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL);
  • VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ);
  • AVAR: Michael Correia (RJ).
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