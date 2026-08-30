Grêmio x Chapecoense no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Grêmio e Chapecoense se enfrentam na Arena pela 25ª rodada do Brasileirão. O Tricolor busca reabilitação após resultados ruins no campeonato, enquanto a Chape, lanterna, vem de vitória surpreendente e quer manter o embalo para iniciar sua luta contra o rebaixamento.

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Grêmio e Chapecoense se enfrentam neste domingo, 30, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Grêmio entra em campo apenas três dias depois de disputar um clássico decisivo. Na quinta-feira, o Tricolor empatou por 0 a 0 com o Internacional, no Beira-Rio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em um Gre-Nal de poucas oportunidades e muita disputa física, a equipe de Luís Castro conseguiu segurar o rival e deixou a definição da vaga para a Arena, na próxima quinta-feira.

Pelo Campeonato Brasileiro, porém, o momento exige reação. O Grêmio é o 15º colocado, com 25 pontos, e perdeu as últimas duas rodadas: por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino e por 3 a 0 pelo Atlético-MG. Nas últimas cinco partidas do campeonato, o time gaúcho teve duas derrotas, duas vitórias e um empate.

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A sequência pesada pode levar Luís Castro a fazer ajustes na equipe. No Gre-Nal, o treinador utilizou Carlos Vinícius no comando do ataque e colocou Martin Braithwaite no segundo tempo. Jovane Cabral, Pavón e Francis Amuzu também aparecem entre as opções para o setor ofensivo. No meio, Villasanti e Krovinovic seguem como peças importantes na organização da equipe.

Do outro lado, a Chapecoense chega a Porto Alegre depois de conquistar uma vitória importante no último domingo, quando derrotou o São Paulo por 1 a 0, na Arena Condá, encerrando um período de 22 jogos consecutivos sem vencer no Campeonato Brasileiro. A equipe catarinense é a lanterna da competição com 14 pontos, 11 atrás do primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

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Antes da vitória sobre o São Paulo, a Chape havia empatado por 3 a 3 com o Bahia e perdido por 2 a 1 para o Coritiba. A equipe também foi eliminada da Copa do Brasil pelo Cruzeiro no início de agosto. A melhora apresentada nos compromissos mais recentes, especialmente defensivamente contra o São Paulo, dá ao time de Rafael Lacerda um ânimo para tentar surpreender fora de casa.

No setor ofensivo, Marcinho é uma das principais referências da Chapecoense. O treinador conta ainda com Giovanni Augusto para organizar o meio-campo, enquanto Franco Rossi, Túlio Eduardo e Yago disputam espaços na frente. Rafael Thyere, Eduardo Doma e Fernando formam a base do sistema defensivo utilizado nas últimas partidas.

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Onde assistir à partida entre Grêmio e Chapecoense?

Grêmio e Chapecoense se enfrentam neste domingo, 30, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Prováveis escalações

Grêmio: Weverton; Diego Caito, Wallace, Kannemann e Marlon; Erick Noriega, Mathías Villasanti e Filip Krovinovic; Pavón, Jovane Cabral (Amuzu) e Carlos Vinícius (Braithwaite). Técnico: Luís Castro.

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Chapecoense: Anderson; Heitor, Rafael Thyere (Kauan), Eduardo Doma e Fernando; Camilo, Vinícius Balieiro e Giovanni Augusto; Franco Rossi, Túlio Eduardo e Marcinho. Técnico: Rafael Lacerda.

Arbitragem:

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);

Rodrigo José Pereira de Lima (PE); Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE);

Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE); Quarto árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL);

Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL); VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ);

Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ); AVAR: Michael Correia (RJ).