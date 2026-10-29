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Esporte

Grêmio x Athletico-PR no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 29, na Arena do Grêmio, pela 33ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 15h00
Arena do Grêmio, em Porto Alegre, vai ser o palco da partida entre Grêmio e Montevideo City Torque nesta terça, 26
Arena do Grêmio, em Porto Alegre (Pedro H. Tesch/Getty Images)
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O Grêmio recebe o Athletico-PR nesta quinta-feira, 29, às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor gaúcho ocupa a 17ª colocação, com 34 pontos, e tenta deixar a zona de rebaixamento, estando apenas um ponto atrás do Internacional, primeiro clube fora do Z4. o Furacão aparece na quarta posição, com 54 pontos, e busca ampliar sua vantagem sobre os concorrentes diretos por uma vaga na fase de grupos da próxima Copa Libertadores.

Comandado por Renato Portaluppi, o Grêmio chega embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, no Couto Pereira, resultado que encerrou uma sequência de sete partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. O triunfo também representou a primeira vitória fora de casa da equipe na competição e o primeiro resultado positivo do treinador desde seu retorno ao clube. Diante de sua torcida, Renato aposta na força da Arena para conquistar a segunda vitória consecutiva. Para o confronto, o treinador terá o retorno do zagueiro Kannemann, que cumpriu suspensão, mas não poderá contar com Diego Caito e Pavón, que apresentam problemas físicos.

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Do outro lado, o Athletico-PR tenta recuperar o caminho das vitórias após dois jogos sem vencer no Brasileirão. Na última rodada, a equipe comandada por Odair Hellmann empatou por 1 a 1 com o Vitória, no Barradão, depois de ter sido derrotada pelo Palmeiras. Mesmo com a sequência recente, o Furacão segue entre os quatro primeiros colocados e aposta no bom desempenho como visitante para conquistar um resultado positivo em Porto Alegre, que perdeu apenas uma das últimas nove partidas fora de casa pela competição. Para o duelo, o treinador terá os retornos de Arthur Dias, Dantas, Benavídez e Kerwin Vargas, liberados pelo departamento médico, mas não contará com Jadson e Gilberto Moraes, suspensos. A principal dúvida é a presença de Kevin Viveros, artilheiro do campeonato com 21 gols, que apresenta dores no joelho e será reavaliado antes da partida.

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Onde assistir?

A partida entre Grêmio e Athletico-PR terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

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Prováveis escalações:

Grêmio: Weverton; Gustavo Martins, Wallace e Kannemann (Balbuena); João Pedro, Villasanti, Noriega e Marlon; Enamorado, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Renato Portaluppi.

Athletico-PR: Mycael; Arthur Dias, Aguirre e Lucas Esquivel; Benavídez (Gilberto Júnior), Juan Portilla, Luiz Gustavo e Mendoza; Leozinho, Kevin Viveros (Rivaldo) e João Cruz. Técnico: Odair Hellmann.

Equipe de arbitragem:

  • Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);
  • Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ);
  • Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT);
  • VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC);
  • Assistentes de VAR: Eder Alexandre (SC) e Elmo Alves Resende Cunha (GO).
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