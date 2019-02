Grêmio goleia o Veranópolis e confirma boa fase na Taça Farroupilha

A boa campanha do Grêmio na Taça Farroupilha ganhou um novo embalo neste domingo, com a grande goleada por 4 a 1 sobre o Veranópolis, fora de casa. Os comandados de Vanderlei Luxemburgo dominaram o jogo no primeiro tempo e construíram toda a vantagem nos 45 minutos iniciais, administrando o resultado no restante do duelo para sacramentar o triunfo neste fim de semana.

A vitória gremista, inclusive, foi o primeiro revés sofrido pelo Veranópolis em seus domínios. O clube gaúcho não havia perdido nenhum jogo em seu estádio neste ano e sucumbiu ao poderio ofensivo dos atacantes tricolores já nos instantes iniciais da partida.Agora, o Grêmio ocupa a liderança isolada de seu grupo no segundo turno do Estadual, com nove pontos conquistados. Já o Veranópolis se manteve na segunda colocação do torneio, com seis conquistados, e tentará retomar o caminho das vitórias na próxima rodada, diante do Cerâmica. Já o Tricolor enfrentará o Cruzeiro-RS, fora de casa.

O jogo – A partida começou em um ritmo acelerado, e o time local não teve tempo de respirar. Logo aos dois minutos de bola rolando, depois de cobrança de falta, Gilberto Silva desviou para as redes.

Mas o Veranópolis respondeu no minuto seguinte, mandando para o gol após cobrança de escanteio. Porém, o árbitro assinalou falta de Danilo Santos sobre o goleiro Victor e anulou a jogada.

O Tricolor não se assustou com o lance dos visitantes. O atacante Kleber tabelou com Gabriel e passou para Léo Gago finalizar com perigo, exigindo defesa do goleiro Luis Müller.

Aos 20, a equipe de Vanderlei Luxemburgo ampliou. Marcelo Moreno carregou a bola desde o meio-campo e chutou da entrada da área, para superar o arqueiro adversário. Apenas quatro minutos depois, o Tricolor anotou o terceiro.De fora da área, Fernando chutou forte e contou com o desvio na defesa para enganar o goleiro do Veranópolis. A equipe anfitriã ainda tentou reagir, em finalização de Eduardinho, mas Victor defendeu.

Ainda no primeiro tempo, aos 41, o Grêmio aumentou a vantagem. Gabriel dominou na entrada da área e arrematou no canto para fazer o gol.

Sem a necessidade de balançar as redes na sequência da partida, o Grêmio adotou uma postura cautelosa e passou a conter qualquer investida do Veranópolis no meio-campo. O time deixou de pressionar os donos da casa e apenas observava o clube adversário tocar na bola timidamente.

Apesar da insistência de Kleber em manter o ímpeto gremista aceso, o restante do time não compartilhava da visão do atacante e foi castigado por Lê. O jogador conseguiu se desvencilhar da marcação tricolor e chutou firme para fazer o gol de honra que colocou números finais ao marcador.