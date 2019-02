Grêmio empresta meia Mithyuê ao Juventude

Considerado o sucessor de Falcão no futsal, Mithyuê chegou ao Grêmio em 2009 como grande promessa, mas não conseguiu se firmar. Ainda pertencente ao Tricolor, o meia foi cedido ao Juventude, por empréstimo, até o final do Campeonato Gaúcho.

Não é a primeira vez que atletas do Grêmio são emprestados ao alviverde de Caxias do Sul para pegarem experiência. Recentemente, jogadores como Rodrigo Gral e Cláudio Pitbull passaram por processo semelhante. Outros fizeram o caminho inverso, saindo do Alfredo Jaconi para o Olímpico – casos de Itaqui, Marcelo Costa e Hugo.

A estreia de Mithyuê entre os profissionais do Grêmio ocorreu no final de 2009. O jogador marcou somente um gol pelo Tricolor, contra o São José, pelo Gauchão de 2010. Aos 22 anos, Mithyuê também teve passagem pelo Atlético-PR, no Brasileirão de 2010.