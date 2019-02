Grêmio e Palmeiras iniciam semifinais da Copa do Brasil

Tudo o que o time paulista quer evitar é ser derrotado por mais de um gol de diferença nesta quarta

Luiz Felipe Scolari tornou-se mundialmente conhecido quando levou a seleção brasileira à conquista do penta, em 2002. De lá para cá, o treinador jamais voltou a ser campeão. Comandando o Palmeiras nas semifinais da Copa do Brasil, o treinador tenta avançar rumo a mais um título usando justamente o esquema que adotou na seleção no Mundial da Coreia e do Japão, exatos dez anos atrás, no primeiro jogo das semifinais, contra o Grêmio, às 21h50, em Porto Alegre.

Para tentar segurar os gaúchos no Sul e levar para São Paulo a decisão, Felipão ensaia usar um zagueiro como volante para reforçar a proteção defensiva. Na Copa de 2002, essa função foi de Edmilson, protegendo Lúcio e Roque Júnior. Nos treinos preparatórios para o confronto contra o Grêmio, Felipão posicionou o Palmeiras dessa mesma maneira, com Henrique exercendo o papel que era de Edmilson. A dupla de zaga foi formada por Leandro Amaro e Thiago Heleno.

Se confirmada por Felipão na escalação desta quarta, a medida servirá para reforçar também a marcação no meio-campo. O técnico não revelou a escalação do Palmeiras, mas deu sinais de que Henrique pode mesmo ficar na função treinada nos últimos dias. Um empate no Olímpico, principalmente com gols, é considerado um ótimo resultado pelo Palmeiras. Tudo o que o time paulista quer evitar é ser derrotado por mais de um gol de diferença nesta quarta-feira.

No Grêmio, o técnico Vanderlei Luxemburgo também não confirmou a escalação da equipe. Marcelo Moreno, que se machucou jogando pela seleção da Bolívia, é dúvida. Se ele não jogar, André Lima deverá começar a partida. A outra vaga para compor a dupla de ataque é disputada por Kléber e Miralles, que vinha jogando bem como substituto do ex-jogador do Palmeiras. Na terça, no último treino do Grêmio, Luxemburgo fechou as portas para a imprensa.

(Com agência Gazeta Press)