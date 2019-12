‘Grandes coisas começam com pequenos passos’, diz mulher de Schumacher

Corinna Schumacher, mulher do ex-piloto Michael Schumacher, voltou a se manifestar sobre o estado de saúde do marido nesta quarta-feira, 25.

Ela não entrou em muitos detalhes, mas deu a entender que houve alguma melhora nas reações de Michael Schumacher. Ela aproveitou para divulgar que nos próximos dias entrará uma nova página sobre o ex-piloto nas redes sociais, chamada Keep Fighting Michael (Siga Lutando Michael, em português)

“Grandes coisas começam com pequenos passos. Muitas partículas pequenas podem formar um enorme mosaico. Juntos, vocês são mais fortes, e é exatamente assim que as forças combinadas do movimento KeepFighting facilitam o incentivo a outras pessoas”.

KeepFighting é o nome da fundação, comandada por Corinna, e que foi inspirada no processo de recuperação do piloto.

No próximo domingo, 29, completam seis anos do acidente com Michael Schumacher. Em 29 de dezembro de 2013, o maior vencedor da história da Fórmula 1, sofreu uma grave lesão cerebral ao bater a cabeça contra uma pedra enquanto esquiava em Méribel, nos Alpes Franceses.