Granada, o surpreendente líder do Campeonato Espanhol

O Granada, modesto clube da cidade homônima localizada na Andaluzia, fez história neste domingo 27. Quatro meses depois de conseguir o acesso à elite, o time bateu o Betis por 1 a 0 e assumiu a liderança isolada do Campeonato Espanhol, ainda que provisoriamente, o que não acontecia havia quase 50 anos.

Com gol marcado por Álvaro Vadillo, a equipe dirigida por Diego Martínez chegou a 20 pontos em dez rodadas, um a mais que o atual campeão Barcelona. Lionel Messi e companhia, porém, não puderam defender a liderança neste fim de semana em função do adiamento do clássico com o Real Madrid no estádio Camp Nou devido à onda de protestos na Catalunha.

Os destaques do time, que na quinta rodada bateu o Barcelona por 2 a 0 em casa, são ainda pouco conhecidos na Europa: o goleiro português Rui Silva, o lateral espanhol Víctor Díaz, o atacante espanhol Antonio Puertas e o atacante venezuelano Darwin Machis.

Fundado em 1931, o Granada, é tricampeão da segunda divisão (1941, 1957 e 1968) e obteve sua melhor posição no Campeonato Espanhol em 1974, um 6º lugar. Antes deste domingo, a última vez que liderou de forma isolada a primeira divisão foi em setembro de 1973.

O clube foi comprado em maio de 2016 por 37 milhões de euros pelo grupo chinês Desports. Na ocasião, o novo dono do time, o empresário Jiang Lizhang, fez grandes esforços para contratar o técnico Jorge Sampaoli, atualmente no Santos, mas o argentino acabou optando pelo Sevilla.

Hoje, o time desfruta de seu melhor momento em décadas sob o comando do jovem técnico, Diego Martínez, de 38 anos. “Que bonito é estar nesta situação. Temos de desfrutar”, afirmou após a vitória sobre o Betis.