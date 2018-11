GP do Brasil: Bottas é o mais rápido do dia em Interlagos

O campeonato já está decidido, mas os pilotos não tiraram o pé do acelerador no primeiro dia de treinos livres para o GP do Brasil de Fórmula 1, em Interlagos, em São Paulo, nesta sexta-feira. O finlandês Valtteri Bottas foi o mais rápido da segunda atividade, com tempo de 1min08s846, apenas três milésimos à frente de seu companheiro de Mercedes, o já pentacampeão Lewis Hamilton.

O treino também foi marcado por um acidente do alemão Nico Hülkenberg, da Renault, que bateu forte na entrada dos boxes. Ele deixou o carro sem ferimentos graves e não deve ter problemas para o treino classificatório de sábado e a corrida de domingo, que começa às 15h10 (de Brasília).

O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, terminou com o terceiro tempo (1min08s919), seguido pelo australiano Daniel Ricciardo (1min09s164), da Red Bull – que, no entanto, foi punido por usar componentes novos no seu motor e, por isso, perderá cinco posições no grid de largada da corrida.

O holandês Max Verstappen, também da Red Bull, foi o mais rápido no primeiro treino livre, mas ficou apenas com o quinto melhor tempo na segunda (1min09s339), à frente do finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari (1min09s412).

O bicampeão Fernando Alonso, que curte seus últimos momentos na categoria, foi apenas o 13º. O piloto espanhol da McLaren fará apenas mais duas corridas, o GP do Brasil, e o de Abu Dhabi, no dia 25, antes de deixar a Fórmula 1, aos 37 anos.

Os pilotos voltarão à pista de Interlagos neste sábado para os treinos livre, que começa às 12h, e classificatório, marcado para 15h. Com 358 pontos, Lewis Hamilton já é o campeão do Mundial de Pilotos, enquanto sua equipe, a Mercedes, está próxima do título de construtores – tem 585 pontos contra 530 da Ferrari.