GP do Bahrein suspende venda ingressos devido ao coronavírus

Os organizadores do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1 anunciaram, nesta quinta-feira 5, a interrupção da venda de ingressos para o circuito, marcado para o dia 22 de março, devido ao surto mundial de coronavírus. Uma lista de restrições a turistas de países afetados seriamente pela doença, como a Itália, já havia sido divulgada pelo GP nesta semana.

“Em razão do surto contínuo global do Covid-19, a organização do GP do Bahrein anuncia que estão interrompidas as vendas de ingressos. Esta etapa de precaução foi introduzida juntamente com várias medidas de saúde pública antes do GP, para garantir a saúde de todos os espectadores, equipes e funcionários”, comunicou a organização.

A organização já havia lançado uma série de restrições a turistas dos países mais afetados. A primeira mensagem no site oficial do GP do Bahrein, inclusive, divulga um link de acesso a uma lista de restrições para fãs que iriam acompanhar a corrida, especialmente os de fora do país. “Devido ao coronavírus, se você estiver planejando viajar para o GP do Bahrein, você está avisado a checar as atuais regras de imigração para entrar no país”.

O calendário de 2020 da Fórmula 1 já havia sido alterado em razão do surto do coronavírus. O Grande Prêmio da China, que seria disputado no dia 19 de abril, foi adiado e ainda não teve nova data confirmada. No Bahrein, a liberação ou ressarcimento do valor dos ingressos será realizado de acordo com as medidas de saúde pública.

“À medida que novos fatos surgem, o GP do Bahrein segue em constante comunicação com a Fórmula 1 e autoridades de saúde, para avaliar a situação e liberar novos ingressos ou reembolsar o valor nominal, dependendo da atualização do aconselhamento médico”, concluiu a organização.