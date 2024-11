GP de São Paulo: Norris larga da pole e pode acirrar disputa pelo campeonato

O inglês Lando Norris, da McLaren, vai largar da pole position do Grande Prêmio de São Paulo de F1, que começa às 12h30 deste domingo. O piloto conquistou a primeira colocação em um treino de classificação que começou molhado, e foi interrompido por cinco vezes por causa de acidentes. Completa a primeira fila George Russel, da Mercedes, seguido por Yuki Tsunoda (RB) e Esteban Ocon (Alpine).

Com uma pista complicada, Lando Norris chegou a ameaçar ficar de fora do Q3, mas conseguiu se recuperar a tempo e cravou a pole. A posição dá a ele uma vantagem importante sobre Max Verstappen, o líder do campeonato: o holandês vai largar de 17º, depois de se classificar em 12º e ser punido com cinco posições no grid por uma troca de motor. Com isso, Norris tem a chance de diminuir a distância entre eles, que está em 45 pontos.

Depois de ser adiado por conta da chuva de sábado, a classificação começou às 7h30 da manhã deste domingo, enquanto parte do público ainda tentava entrar em alguns setores do autódromo. A primeira bandeira vermelha foi causada por Franco Colapinto, da Williams, que abandonou a disputa no Q1. No Q2, Carlos Sainz e Lance Stroll colidiram com o muro, causando mais interrupções. Já no Q3, foi a vez de Fernando Alonso (Aston Martin) e (Alexander Albon) rodarem.

Acidentes à parte, o brasileiro honorário Lewis Hamilton foi o destaque negativo da sessão: o inglês teve dificuldades de acertar o melhor traçado com a pista escorregadia, e vai largar da 15ª colocação neste domingo.

Confira o grid de largada completo do GP de São Paulo

Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Yuki Tsunoda (RB) Esteban Ocon (Alpine) Liam Lawson (RB) Charles Leclerc (Ferrari) Alexander Albon (Williams) Oscar Piastri (McLaren) Lance Stroll (Aston Martin) Fernando Alonso (Aston Martin) Valtteri Bottas (Sauber) Sergio Pérez (RBR) Carlos Sainz (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Lewis Hamilton (Mercedes) Oliver Bearman (Haas) Max Verstappen (RBR) Franco Colapinto (Williams) Nico Hulkenberg (Haas) Guanyu Zhou (Sauber)