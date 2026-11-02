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Esporte

GP de São Paulo: Heineken Village terá capacete de Senna e imersão em carro de F1

Corrida acontece neste final de semana, no Autódromo de Interlagos

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 16h23
Simulador de corrida de Fórmula 1 da Heineken 0.0, com carro azul em plataforma verde e cinza, sob um túnel de luzes neon azuis. Ao fundo, uma tela exibe a pista e dados da corrida, com céu nublado e árvores ao longe.
Exposição imersiva: Show Car da Heineken terá exposição imersiva de modelo usado por Max Verstappen (Heineken/Divulgação)
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O Grande Prêmio de São Paulo de Formula 1 acontece neste final de semana, em Interlagos, uma semana depois de Kimi Antonelli se sagrar o campeão mais jovem da F1. Patrocinadora do evento, a Heineken tem um setor exclusivo no autódromo — o Heineken Village — que este ano exibirá relíquias do automobilismo e uma exposição imersiva da Red Bull de Max Verstappen.

Localizada dentro do setor gramado, a réplica do carro do tetracampeão é um modelo oficial, e conta com um painel de LED que exibe momentos marcantes da equipe, telemetria, luzes de largada e a visão que o piloto tem da pista de dentro do cockpit, criando uma sensação imersiva. “Para enriquecer a experiência, promotores uniformizados simulam a atmosfera de uma equipe de pit stop”, atesta o comunicado.

Estande promocional da Heineken 0.0 com dois manequins em macacões de corrida vermelhos e capacetes amarelos em nichos azuis, e dois capacetes amarelos em um nicho menor. À direita, um telão exibe um carro de Fórmula 1 em alta velocidade. O ambiente tem piso de grama e teto verde
Champions Gallery: capacetes de Senna e Schumacher estarão em exposição (Heineken/Divulgação)

Já no setor estrela, uma exposição dedicada à história do esporte reunirá itens preciosos do automobilismo, incluindo os capacetes do heptacampeão Michael Schumacher e do ídolo nacional Ayrton Senna, além do traje completo da Red Bull. “Nosso objetivo é proporcionar momentos inesquecíveis dentro de Interlagos, colocando a experiência dos fãs e a celebração dessa paixão compartilhada no centro da narrativa”, conta Bruna Rosato, gerente de marketing de Heineken 0.0 no Brasil.

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O acesso ao Heineken Village acontece através do portão de mesmo nome, na avenida Interlagos, ao lado do portão T, logo depois do Setor A. Os ingressos estão esgotados e, para a experiência imersiva, os fãs terão que reservar horários através do aplicativo da marca.

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O que está em jogo no GP de SP?

Com a confirmação do título de Kimi Antonelli, as últimas corridas da temporada se tornam palco da disputa do campeonato de construtores. A Mercedes, equipe do piloto campeão, lidera a tabela de pontos e pode garantir o título por equipes no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no dia 8 de novembro.

A equipe de Kimi Antonelli e George Russell chega para a etapa no Brasil com larga vantagem na primeira posição da competição de construtores, com 630 pontos. Apenas a Ferrari, que aparece em segundo lugar, com 504 pontos, ainda concorre ao título, mas a grande distância para a rival torna uma reviravolta improvável.

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Equipe de Fórmula 1 Mercedes-AMG Petronas celebra vitória com bandeiras da Itália e do Brasil, troféu e champanhe. Membros sorriem, alguns comemoram com punhos erguidos, vestindo uniformes pretos e verdes.
Kimi Antonelli celebra com a equipe o título de 2026 da Fórmula 1 (Cristiani Barni/Alessio Morgese/NurPhoto/Getty Images)

Para completar a dobradinha de títulos, a Mercedes precisa conquistar três pontos a mais do que a Ferrari no GP de São Paulo. Há várias possibilidades para a equipe concretizar o feito: seus pilotos terminarem em 1º e 2º, 1º e 3º ou até 1º e 4º, mesmo com boas colocações das Ferraris de Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

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Caso um dos pilotos da Ferrari ganhe, as contas ficam mais complicadas para a Mercedes, mas o título em Interlagos também será possível, a depender da posição do segundo carro da escuderia italiana.

 

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