GP de São Paulo de F1 tem recorde em impacto econômico e geração de empregos

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 de 2026 movimentou 2,63 bilhões de reais na economia local durante sua realização nos dias 6, 7 e 8, no Autódromo de Interlagos. O montante, apurado em estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV), representa um crescimento real de 11,9% em relação ao ano anterior e estabelece uma nova marca histórica para o evento esportivo na capital paulista.

A quantia total é composta por 1,58 bilhão de reais em impactos diretos — que contemplam despesas da organização, patrocinadores e torcedores — e 1,05 bilhão de reais em impactos indiretos na cadeia produtiva. Segundo a FGV, o Índice de Alavancagem Econômica (IAE) apontou que cada real investido gerou um retorno de 8,09 reais para a economia local. O evento também ampliou a arrecadação de tributos para as esferas municipal, estadual e federal, somando 377,1 milhões de reais, valor 11,5% superior ao de 2025. No mercado de trabalho, foram gerados 28.122 postos diretos e indiretos, avanço de 18,7% na comparação anual.

A edição registrou público total recorde de 317.096 espectadores ao longo dos três dias, uma expansão de 4,4% sobre 2025. Dados da SPTuris mostram que 76% dos presentes vieram de fora da capital — sendo 40% de outros estados e 17% do exterior — e que a participação feminina alcançou 38,3% do público. No campo da visibilidade, a exposição na mídia foi estimada em 517,6 milhões de dólares pelo monitor Formula Money, impulsionada majoritariamente por transmissões de rádio e televisão.

Em decorrência dos resultados, a Prefeitura de São Paulo e a Fórmula 1 oficializaram a renovação do contrato da prova até 2035, estendendo o vínculo anterior que terminaria em 2030. A etapa do próximo ano, o Grande Prêmio São Paulo 2027, está confirmada para os dias 5, 6 e 7 de novembro, em Interlagos.