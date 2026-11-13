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GP de São Paulo de F1 tem recorde em impacto econômico e geração de empregos

Estudo da FGV aponta crescimento real de 11,9% na movimentação financeira da edição de 2026, impulsionada por público recorde

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 09h41
Carro de corrida vermelho com detalhes brancos e pretos, número 44, em uma pista cinza. O piloto usa capacete amarelo e verde. Outros carros desfocados seguem atrás em uma curva com zebras verdes e amarelas
GP de São Paulo de F1 em Interlagos: mais de 300 mil espectadores ao longo de três dias - (Rudy Carezzevoli/Getty Images)
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O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 de 2026 movimentou 2,63 bilhões de reais na economia local durante sua realização nos dias 6, 7 e 8, no Autódromo de Interlagos. O montante, apurado em estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV), representa um crescimento real de 11,9% em relação ao ano anterior e estabelece uma nova marca histórica para o evento esportivo na capital paulista.

A quantia total é composta por 1,58 bilhão de reais em impactos diretos — que contemplam despesas da organização, patrocinadores e torcedores — e 1,05 bilhão de reais em impactos indiretos na cadeia produtiva. Segundo a FGV, o Índice de Alavancagem Econômica (IAE) apontou que cada real investido gerou um retorno de 8,09 reais para a economia local. O evento também ampliou a arrecadação de tributos para as esferas municipal, estadual e federal, somando 377,1 milhões de reais, valor 11,5% superior ao de 2025. No mercado de trabalho, foram gerados 28.122 postos diretos e indiretos, avanço de 18,7% na comparação anual.

A edição registrou público total recorde de 317.096 espectadores ao longo dos três dias, uma expansão de 4,4% sobre 2025. Dados da SPTuris mostram que 76% dos presentes vieram de fora da capital — sendo 40% de outros estados e 17% do exterior — e que a participação feminina alcançou 38,3% do público. No campo da visibilidade, a exposição na mídia foi estimada em 517,6 milhões de dólares pelo monitor Formula Money, impulsionada majoritariamente por transmissões de rádio e televisão.

Em decorrência dos resultados, a Prefeitura de São Paulo e a Fórmula 1 oficializaram a renovação do contrato da prova até 2035, estendendo o vínculo anterior que terminaria em 2030. A etapa do próximo ano, o Grande Prêmio São Paulo 2027, está confirmada para os dias 5, 6 e 7 de novembro, em Interlagos.

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