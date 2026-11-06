GP de São Paulo de F1 2026: onde assistir, horários e o que esperar da corrida em Interlagos

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O GP de São Paulo de F1 2026 agita Interlagos neste fim de semana, com a disputa de construtores em alta e a histórica participação de dois pilotos brasileiros, Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara. Embora Kimi Antonelli já seja o campeão mundial mais jovem, a corrida promete emoções com 71 voltas e o tradicional formato, sem corrida sprint.

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A Fórmula 1 chega ao Brasil neste fim de semana para a disputa do Grande Prêmio de São Paulo de 2026, marcado para domingo, 8, às 14h (horário de Brasília), no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos. A 20ª etapa do Mundial terá transmissão ao vivo pela TV Globo, sportv3, Globoplay e F1 TV Pro. A programação começa na sexta-feira, 6, com os primeiros treinos livres, e segue no sábado, 7, com a classificação que definirá o grid de largada.

A corrida acontece em um momento particular da temporada. O italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, chega ao Brasil com o título mundial já assegurado, após conquistar seu primeiro campeonato no GP da Cidade do México, tornando-se o campeão mais jovem da história da categoria, aos 20 anos. Apesar da definição do Mundial de Pilotos, a disputa entre Mercedes e Ferrari pelo título de Construtores permanece aberta, mantendo a pressão sobre as duas escuderias nesta reta final do calendário.

Para o público brasileiro, a edição de 2026 reserva um atrativo especial. Pela primeira vez desde 2016, dois pilotos do país disputarão uma corrida de Fórmula 1 em Interlagos. Gabriel Bortoleto, da Audi, e Rafael Câmara, estreante pela Haas, serão os representantes nacionais. Bortoleto tenta deixar para trás a frustração de 2025, quando sofreu acidentes e abandonou a prova, enquanto Câmara terá a oportunidade de fazer sua estreia na principal categoria do automobilismo diante da torcida de casa.

O circuito de Interlagos, com 4,309 quilômetros de extensão, receberá uma corrida de 71 voltas, em um traçado conhecido pelas oportunidades de ultrapassagem, curvas técnicas e condições meteorológicas imprevisíveis. O tradicional S do Senna e a subida em direção à reta dos boxes seguem como pontos decisivos de uma pista que frequentemente proporciona disputas intensas. A combinação entre desgaste dos pneus, estratégia e possíveis intervenções do safety car pode alterar o rumo da prova.

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Diferentemente das últimas edições, o GP de São Paulo de 2026 não terá corrida sprint. A etapa seguirá o formato tradicional, com três treinos livres, classificação e corrida. Mesmo sem a disputa pelo título de pilotos, Interlagos promete concentrar atenções na rivalidade entre as equipes, no desempenho dos brasileiros e na busca de nomes como Max Verstappen, Lewis Hamilton e Charles Leclerc por mais uma vitória na temporada.

Onde assistir ao GP de São Paulo de F1 2026?

A TV Globo transmitirá ao vivo a classificação de sábado e a corrida de domingo, com cobertura da prova a partir das 13h30. O sportv3 exibirá todas as atividades da Fórmula 1 durante o fim de semana. As sessões também poderão ser acompanhadas pelo Globoplay e pela F1 TV Pro, plataforma oficial de streaming da categoria.

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Os pilotos mais ricos da Fórmula 1 em 2026

Horários do GP de São Paulo 2026

Sexta-feira, 6 de novembro

12h30 – Treino livre 1

Transmissão: sportv3, Globoplay e F1 TV Pro

16h – Treino livre 2

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Transmissão: sportv3, Globoplay e F1 TV Pro

Sábado, 7 de novembro

11h30 – Treino livre 3 Continua após a publicidade

Transmissão: sportv3, Globoplay e F1 TV Pro

15h – Classificação

Transmissão: TV Globo, sportv3, Globoplay e F1 TV Pro

Domingo, 8 de novembro

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14h – Corrida do GP de São Paulo (71 voltas)

Transmissão: TV Globo, sportv3, Globoplay e F1 TV Pro