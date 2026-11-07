GP de São Paulo: confira o grid de largada para a corrida no Autódromo de Interlagos

O grid de largada para o GP de São Paulo está definido. Lando Norris, pela terceira vez consecutiva, conquistou a pole position no Autódromo de Interlagos após uma bandeira vermelha por conta da chuva adiar o início da classificação. George Russel fez o segundo melhor tempo, mas por conta de uma punição irá largar da sétima colocação. Os brasileiros Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara bateram e largam em 19º e 11º, respectivamente.

O GP de São Paulo será realizado no domingo, 8, às 14h (horário de Brasília).

Programada para iniciar às 15h, a classificação foi interrompida em apenas dois minutos devido à chuva, que apertou logo no início da sessão. A classificação foi retomada às 16h26.

Os brasileiros tiveram dificuldades na chuva. Câmara rodou na sua primeira volta em qualificatória de F1, mas conseguiu voltar para a pista e chegou ao Q2. Bortoleto também saiu da pista em um setor com bastante lama. No Q2, Câmara bateu, levou a bandeira vermelha e atraso do Q3.

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Cinco pilotos têm punições a cumprir no grid de largada por mudanças de componentes: Leclerc perderá dez posições, Russell cinco e Verstappen, Hamilton e Perez largarão do fim do grid.

No Q1 foram eliminados:Franco Colapinto, Pierre Gasly, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Sergio Perez, Gabriel Bortoleto.

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No Q2, saíram: Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Rafael Câmara, Arvid Lindblad, Carlos Sainz e Max Verstappen.

Confira a classificação:

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Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Liam Lawson (Racing Bulls) Nico Hulkenberg (Audi) Isack Hadjar (Red Bull) Oliver Bearman (Haas) George Russell (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Oscar Piastri (McLaren) Rafael Câmara (Haas) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams) Charles Leclerc (Ferrari) Franco Colapinto (Alpine) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Gabriel Bortoleto (Audi) Max Verstappen (Red Bull) Sergio Pérez (Cadillac) Lewis Hamilton (Ferrari)