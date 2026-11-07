GP de São Paulo: confira o grid de largada para a corrida no Autódromo de Interlagos
Após atraso por chuva, Bortoleto bate no Q1 e estreante Câmara avança mas também bate no Q2
O grid de largada para o GP de São Paulo está definido. Lando Norris, pela terceira vez consecutiva, conquistou a pole position no Autódromo de Interlagos após uma bandeira vermelha por conta da chuva adiar o início da classificação. George Russel fez o segundo melhor tempo, mas por conta de uma punição irá largar da sétima colocação. Os brasileiros Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara bateram e largam em 19º e 11º, respectivamente.
O GP de São Paulo será realizado no domingo, 8, às 14h (horário de Brasília).
Programada para iniciar às 15h, a classificação foi interrompida em apenas dois minutos devido à chuva, que apertou logo no início da sessão. A classificação foi retomada às 16h26.
Os brasileiros tiveram dificuldades na chuva. Câmara rodou na sua primeira volta em qualificatória de F1, mas conseguiu voltar para a pista e chegou ao Q2. Bortoleto também saiu da pista em um setor com bastante lama. No Q2, Câmara bateu, levou a bandeira vermelha e atraso do Q3.
Cinco pilotos têm punições a cumprir no grid de largada por mudanças de componentes: Leclerc perderá dez posições, Russell cinco e Verstappen, Hamilton e Perez largarão do fim do grid.
No Q1 foram eliminados:Franco Colapinto, Pierre Gasly, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Sergio Perez, Gabriel Bortoleto.
No Q2, saíram: Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Rafael Câmara, Arvid Lindblad, Carlos Sainz e Max Verstappen.
Confira a classificação:
- Lando Norris (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Nico Hulkenberg (Audi)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Oliver Bearman (Haas)
- George Russell (Mercedes)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Alexander Albon (Williams)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Rafael Câmara (Haas)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Carlos Sainz (Williams)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Sergio Pérez (Cadillac)
- Lewis Hamilton (Ferrari)