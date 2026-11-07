🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Esporte

GP de São Paulo: confira o grid de largada para a corrida no Autódromo de Interlagos

Após atraso por chuva, Bortoleto bate no Q1 e estreante Câmara avança mas também bate no Q2

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 nov 2026, 17h40 | Atualizado em 7 nov 2026, 17h50
Carro de Fórmula 1 verde-escuro com detalhes amarelos e brancos, pilotado por um competidor com capacete branco, em alta velocidade sob chuva intensa. A pista molhada levanta um spray de água denso, obscurecendo o fundo.
SAO PAULO, BRAZIL - NOVEMBER 07: Gabriel Bortoleto of Brazil driving the (5) Audi F1 Team R26 in the rain on track during qualifying ahead of the F1 Grand Prix of Brazil at Autodromo Jose Carlos Pace on November 07, 2026 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Alex Pantling/Getty Images) (Alex Pantling/Getty Images)
Continua após publicidade
GP de São Paulo: confira o grid de largada para a corrida no Autódromo de Interlagos Priorize VEJA no Google

O grid de largada para o GP de São Paulo está definido. Lando Norris, pela terceira vez consecutiva, conquistou a pole position no Autódromo de Interlagos após uma bandeira vermelha por conta da chuva adiar o início da classificação. George Russel fez o segundo melhor tempo, mas por conta de uma punição irá largar da sétima colocação. Os brasileiros Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara bateram e largam em 19º e 11º, respectivamente.

O GP de São Paulo será realizado no domingo, 8, às 14h (horário de Brasília).

Programada para iniciar às 15h, a classificação foi interrompida em apenas dois minutos devido à chuva, que apertou logo no início da sessão. A classificação foi retomada às 16h26.

Os brasileiros tiveram dificuldades na chuva. Câmara rodou na sua primeira volta em qualificatória de F1, mas conseguiu voltar para a pista e chegou ao Q2. Bortoleto também saiu da pista em um setor com bastante lama. No Q2, Câmara bateu, levou a bandeira vermelha e atraso do Q3.

Siga
Continua após a publicidade

Cinco pilotos têm punições a cumprir no grid de largada por mudanças de componentes: Leclerc perderá dez posições, Russell cinco e Verstappen, Hamilton e Perez largarão do fim do grid.

No Q1 foram eliminados:Franco Colapinto, Pierre Gasly, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Sergio Perez, Gabriel Bortoleto.

Continua após a publicidade

No Q2, saíram: Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Rafael Câmara, Arvid Lindblad, Carlos Sainz e Max Verstappen.

Confira a classificação: 

Continua após a publicidade
  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Liam Lawson (Racing Bulls)
  4. Nico Hulkenberg (Audi)
  5. Isack Hadjar (Red Bull)
  6. Oliver Bearman (Haas)
  7. George Russell (Mercedes)
  8. Fernando Alonso (Aston Martin)
  9. Alexander Albon (Williams)
  10. Oscar Piastri (McLaren)
  11. Rafael Câmara (Haas)
  12. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  13. Carlos Sainz (Williams)
  14. Charles Leclerc (Ferrari)
  15. Franco Colapinto (Alpine)
  16. Pierre Gasly (Alpine)
  17. Lance Stroll (Aston Martin)
  18. Valtteri Bottas (Cadillac)
  19. Gabriel Bortoleto (Audi)
  20. Max Verstappen (Red Bull)
  21. Sergio Pérez (Cadillac)
  22. Lewis Hamilton (Ferrari)
Publicidade
TAGS:
Automobilismo
F1
Fórmula 1
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).