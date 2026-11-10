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Esporte

GP de São Paulo bate recorde de público e consagra festa bilionária

Com aporte estimado em R$ 2,5 bilhões na economia paulistana, evento consolida força dos espaços corporativos e atrai celebridades a camarotes exclusivos

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 10h17
Quatro homens sorridentes posam para foto em evento. Da esquerda para a direita: um homem de boné azul e óculos, vestindo moletom preto com estampa de Ayrton Senna; um homem de camiseta bege com tatuagens nos braços; um homem de boina azul, óculos escuros e jaqueta jeans; e um homem de boné virado para trás, óculos escuros e jaqueta marrom. Todos usam cordões de identificação no pescoço.
Léo Rizzo, propietario da Soccer Hospitality, recebe Memphis e Neymar no camarote Terrace 1 -  (./Divulgação)
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O barulho dos motores no Autódromo de Interlagos deu o tom ao espetáculo esportivo no último fim de semana, mas o triunfo do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 de 2026 expandiu-se muito além das zebras e do asfalto. A principal categoria do automobilismo mundial transformou a capital paulista em um polo fervilhante de entretenimento, negócios e turismo.

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Sob as arquibancadas expandidas e áreas VIPs meticulosamente preparadas, o evento cravou um inédito marco histórico ao registrar o impressionante recorde de 316.096 espectadores ao longo dos três dias de programação, superando todas as marcas de edições anteriores. Esse fluxo ativou uma estrondosa estrutura financeira para o comércio e a indústria do Estado, consolidando o GP como o principal motor econômico de base turística do calendário paulistano.

O impacto econômico direto e indireto na metrópole alcançou a impressionante projeção de R$ 2,5 bilhões inseridos na economia local. A força do turismo internacional e interestadual ficou evidente na rede hoteleira, que operou no limite de sua capacidade com uma ocupação média de 95% nas regiões mais procuradas da cidade, com diárias inflacionadas pelo pico de demanda. O fluxo de visitantes foi impulsionado pelo fato de que cerca de 75% de todo o público presente em Interlagos foi composto por turistas vindos do interior paulista, de outros estados e do exterior, reforçando o papel agregador do evento.

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“A F1 se modernizou, e ficou claro que os conteúdos, da forma como eles são mostrados, especialmente com bastidores e novas experiências com público, são fundamentais para essa escalada de audiências e novas receitas”, observa Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil, agência especializada em experiência esportivas e que comercializa pacotes para o GP de São Paulo.

Centros de atração interativos

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Toda essa movimentação financeira justificou plenamente as maciças ações de marketing promovidas pelas grandes marcas, que transformaram os arredores do circuito e pontos estratégicos da capital em verdadeiros centros de atração interativos ao longo dos três dias.

Além da euforia comercial, as arquibancadas explodiram em patriotismo com um feito histórico esperado há uma década pela torcida local: a presença simultânea de dois pilotos brasileiros dividindo o grid da categoria máxima. Desde a temporada de 2016 que o país não contava com uma dupla de representantes na pista, um hiato que chegou ao fim com a atuação do titular da Audi, Gabriel Bortoleto, ao lado do estreante Rafael Câmara.

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A estreia de Câmara a bordo do carro da Haas ganhou contornos ainda mais robustos pelo apelo comercial nacional. O reencontro dos jovens conterrâneos e antigos rivais de kart adicionou uma voltagem extra de emoção ao evento, restabelecendo a forte conexão emocional do público com os pilotos “da casa” que competem sob as cores da bandeira verde-amarela.

“A relação dos bancos com a Fórmula 1 é histórica. Desde a icônica parceria do Banco Nacional com Ayrton Senna, o setor financeiro encontrou na categoria uma plataforma poderosa de construção de marca e, sobretudo, de relacionamento com clientes de alto valor”, aponta Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

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Camarotes de luxo

Parte crucial desse crescimento bilionário residiu no sucesso dos espaços corporativos e camarotes de luxo montados no autódromo. Projetados para além do mero entretenimento, esses ambientes funcionaram como escritórios de alto nível e geradores de networking estratégico, movimentando centenas de milhões de reais em hospitalidade e na contratação de fornecedores de alta gastronomia, segurança e cenografia.

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Entre os ambientes mais disputados e glamourosos, o camarote Terrace 1, da Soccer Hospitality, despontou como o epicentro do agito de celebridades. Especializada em experiências premium nos estádios brasileiros, onde atua em seis estados, a empresa realizou sua segunda edição no GP de São Paulo recebendo 300 convidados por dia. A proposta foi levar ao automobilismo o modelo de hospitalidade já consolidado nas principais arenas do país.

No local, o empresário Léo Rizzo, dono da Soccer Hospitality, recebeu uma constelação de amigos influentes que foram prestigiar a sua estrutura premium. Passaram por lá nomes de peso global como o craque Neymar, acompanhado de Bruna Biancardi, além dos astros dos gramados Memphis Depay, Arthur e o ex-jogador Nenê, que aproveitaram o ambiente para desfrutar da corrida em clima de descontração e exclusividade. “Chegar ao segundo ano do Terrace 1 reforça que estamos no caminho certo ao entregar uma experiência completa e de alto padrão”, afirma Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.

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