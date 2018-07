GP de Miami deverá entrar no calendário da Fórmula 1 em 2020

Nesta segunda-feira, a Fórmula 1 emitiu um comunicado informando que o GP de Miami, uma das possíveis novidades da modalidade no próximo ano, não será inserido no calendário de 2019, mas provavelmente em 2020. O comunicado à imprensa foi divulgado em nome de Sean Bratches, diretor comercial e de operações da categoria.

A tendência é que a modalidade tenha 20 provas no calendário do ano que vem pois o GP da Alemanha, prova do último final de semana, não deverá acontecer.

Os EUA sediam provas da Fórmula 1 desde os anos 1950 e já tiveram diversas sedes. Veja abaixo onde o GP dos EUA já aconteceu:

Sebring (Flórida) – 1959

Riverside (Califórnia) – 1960

Watkins Glen (Nova Iorque) – 1961 a 1980

Phoenix (Arizona) – 1989 a 1991

Indianapolis (Indiana) – 2000 a 2007

Austin (Texas) – 2012 a 2018

O GP deste ano, em Austin, está marcado para o dia 21 de outubro e será a 18ª de 21 provas.