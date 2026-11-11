GP de Las Vegas de F1 2026: onde assistir, horários e o que esperar da corrida

A Fórmula 1 desembarca na capital mundial do entretenimento para o Grande Prêmio de Las Vegas, 21ª etapa da temporada de 2026. Realizada entre os dias 19 e 22 de novembro, a corrida noturna transforma a icônica Strip em um dos palcos mais rápidos e complexos do calendário.

O que esperar da corrida

O Circuito Urbano de Las Vegas possui 6,2 km de extensão, 17 curvas e será percorrido por 50 voltas. O traçado serpenteia por marcos famosos da cidade, como o Bellagio e o Caesars Palace, com uma configuração que privilegia a aceleração extrema. Na longa reta de 1,9 quilômetros da Las Vegas Boulevard, os monopostos ultrapassam a marca dos 340 quilômetros por hora

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O grande vilão do fim de semana, no entanto, é o clima. Disputada à noite no deserto de Nevada no final do outono americano, a prova enfrenta temperaturas que podem cair abaixo dos 10°C. Esse frio severo, combinado ao asfalto liso das ruas da cidade, oferece baixíssima aderência. Como as equipes utilizam configurações de baixo arrasto aerodinâmico (low downforce) para ganhar velocidade nas retas, aquecer e manter os pneus na temperatura ideal torna-se o maior desafio técnico da etapa.

Essa instabilidade térmica transforma as zonas de frenagem forte em pontos cruciais de ultrapassagem — e de potenciais acidentes. O destaque é a Curva 14, no fim da reta da Strip, onde os pilotos chegam com o DRS aberto para a freada mais violenta do circuito.

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Programação completa (Horário de Brasília)

Devido ao fuso horário local e à natureza noturna do evento, grande parte das sessões decisivas avança pela madrugada no Brasil.

19/11 (Quinta-feira) – Treino Livre 1 – 21h30

20/11 (Sexta-feira) – Treino Livre 2 – 00h30

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20/11 (Sexta-feira) – Treino Livre 3 – 21h30

21/11 (Sábado) – Classificação – 01h00

22/11 (Domingo) – Corrida – 01h00

Onde assistir

A cobertura oficial para o público brasileiro é realizada pelo Grupo Globo e pela Fórmula 1. As transmissões ocorrem na TV Globo (corrida), no canal fechado sportv (treinos livres e classificação), no streaming Globoplay e também através do serviço oficial da categoria, a F1 TV.