Governo da Inglaterra responde a pedido de técnico para liberar alunos em dia de jogo

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

2º turno
PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
2º turno
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
100,00%
Eleito
PSD - 55 Raquel Lyra 53,27% 2.805.438 VOTOS
PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
PT - 13 Rafael Fonteles 70,90% 1.436.697 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
2º turno
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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Esporte

Governo da Inglaterra responde a pedido de técnico para liberar alunos em dia de jogo

Thomas Tuchel pediu compreensão de pais e autoridades para que crianças possam acompanhar a partida durante a madrugada

Por Maria Trombini 2 jul 2026, 21h31
Homem branco de meia-idade, careca e com barba rala, veste camisa polo azul-marinho, olhando para a direita com expressão séria. Fundo desfocado com tons de azul e branco
Thomas Tuchel quer o apoio de crianças e jovens (Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar/Getty Images)
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Governo da Inglaterra responde a pedido de técnico para liberar alunos em dia de jogo Priorize VEJA no Google

A classificação da Inglaterra às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 levou o técnico Thomas Tuchel a incentivar que crianças faltem à aula para assistir à seleção. Como o duelo contra o México será disputado durante a madrugada de segunda-feira (6) no Reino Unido, o treinador pediu aos pais que liberem os filhos da escola e apelou por compreensão das autoridades britânicas. 

O confronto está marcado para 1h da manhã no horário local e terminará, no mínimo, às 3h, caso seja decidido no tempo regulamentar. Se houver prorrogação e disputa por pênaltis, o encerramento será ainda mais tarde.

Para Tuchel, a Copa do Mundo é um evento raro demais para que as crianças percam a oportunidade de assistir ao jogo. O treinador afirmou que elas ainda terão muitos dias de escola pela frente, enquanto o Mundial acontece apenas a cada quatro anos, e disse esperar o apoio de toda a população, especialmente dos torcedores mais jovens.

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A sugestão, porém, não agradou ao governo. O primeiro-ministro Keir Starmer afirmou que cabe aos pais decidir se os filhos vão acompanhar a partida durante a madrugada, mas reforçou que as crianças devem comparecer às aulas normalmente na segunda-feira.

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Em entrevista ao The Guardian, a ministra da Educação, Jacqui Smith, sugeriu que os torcedores façam um cochilo no domingo à noite para conseguir assistir ao jogo e ainda acordar dispostos para o início da semana.

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Se, por um lado, o governo britânico rejeitou a ideia de liberar crianças da escola, por outro flexibilizou as regras para os adultos. Pubs e bares em toda a Inglaterra foram autorizados a funcionar até as 5h da manhã de segunda-feira, sem a necessidade de licenças especiais para vender bebidas alcoólicas fora do horário habitual, permitindo que os torcedores acompanhem a partida contra o México até o fim.

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Muitos pais parecem dispostos a aproveitar a medida. Aplicativos para contratação de babás e cuidadoras registraram aumento nas reservas para a manhã de segunda-feira, indicando que diversas famílias pretendem apoiar a seleção até o apito final, como pediu Tuchel, ainda que sem a presença das crianças.

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Copa do Mundo 2026
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