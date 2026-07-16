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Esporte

Governo britânico responde à provocação da Argentina após eliminação da Inglaterra

Jogadores argentinos exibiram faixa que faz referência à histórica disputa territorial entre os países

Por Maria Trombini 16 jul 2026, 19h12 | Atualizado em 17 jul 2026, 14h51
Jogadores de futebol argentinos seguram uma faixa branca com a frase Las Malvinas Son Argentinas em letras pretas, celebrando em campo. Um jogador sem camisa, com shorts pretos, sorri enquanto segura a faixa. Outros jogadores, vestindo uniformes azuis e pretos, também sorriem no gramado verde do estádio, com arquibancadas ao fundo
Jogadores argentinos exibiram uma faixa com os dizeres "Las Malvinas son argentinas" (Sebastian Frej/Getty Images)
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O governo britânico respondeu à provocação feita pela seleção argentina após a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, na quarta-feira (15), que garantiu a classificação da Albiceleste para a final da Copa do Mundo de 2026.

Durante a comemoração, os jogadores argentinos exibiram uma bandeira com a frase “Las Malvinas son argentinas” (“As Malvinas são argentinas”), em referência à disputa territorial entre Argentina e Reino Unido pelo arquipélago conhecido como Ilhas Malvinas pelos argentinos e Falkland Islands pelos britânicos.

A rivalidade em torno do território remonta à Guerra das Malvinas, travada em 1982, quando os dois países disputaram o controle do arquipélago localizado no Atlântico Sul. Ao fim do conflito, o Reino Unido manteve a posse das ilhas, posição que segue sendo contestada pela Argentina. Em 2013, os moradores do arquipélago participaram de um plebiscito e 99,8% votaram pela permanência do território sob soberania britânica.

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As Ilhas Falkland possuem governo e legislação próprios, enquanto o Reino Unido é responsável pela defesa e pelas relações exteriores. O rei Charles III é o chefe de Estado do território.

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Em resposta à manifestação dos jogadores argentinos, um porta-voz do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou: “A Copa do Mundo pode não ser nossa, mas as Ilhas Falkland definitivamente são. Nossa posição permanece inalterada. O direito à autodeterminação pertence aos moradores das ilhas, e nosso compromisso com as Falklands jamais será abalado.”

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Além da resposta oficial, Starmer apoiou o pedido do secretário de Negócios e Comércio do Reino Unido, Peter Kyle, para que a Fifa investigue se a manifestação violou o regulamento da entidade. Segundo o governo britânico, “a política deve permanecer fora do futebol”.

O Código Disciplinar da Fifa proíbe a exibição, nos estádios, de mensagens consideradas inadequadas para eventos esportivos, incluindo conteúdos de natureza política, ideológica, religiosa ou ofensiva. Caso entenda que houve infração, a entidade pode abrir um processo disciplinar contra os jogadores e a Associação do Futebol Argentino (AFA).

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Essa não foi a primeira vez que a seleção argentina utilizou o slogan. Em junho de 2014, antes da Copa do Mundo disputada no Brasil, os jogadores exibiram a mesma frase durante um amistoso em Buenos Aires. Após o torneio, a Fifa puniu a AFA com uma multa de 30 mil francos suíços (cerca de R$ 75 mil em 2014 e aproximadamente R$ 190 mil na cotação atual).

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