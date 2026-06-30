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Esporte

Gonzalo Plata no Azteca: México nunca perdeu no estádio em três Copas

Seleção mexicana tem 100% de aproveitamento no Mundial de 2026

Por Ígor Resende 30 jun 2026, 13h30
Julián Quiñones comemora primeiro gol do México contra a África do Sul, na partida de abertura da Copa do Mundo de 2026
Estádio Azteca: Quiñones comemora 1º gol do México na abertura da Copa de 2026 (Carl Recine/Getty Images)
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Gonzalo Plata no Azteca: México nunca perdeu no estádio em três Copas Priorize VEJA no Google

A seleção mexicana quer seguir fazendo história nesta terça-feira, 30, quando enfrenta o Equador a partir das 22h no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México. Caso se classifique, será a primeira vez na história que o país disputará cinco jogos em uma mesma edição do torneio.

O México também detém uma marca impressionante dentro do Azteca: está invicto em Copas, somando os nove jogos em 1970, 1986 e 2026. São 56 anos de invencibilidade.

Com 100% aproveitamento na Copa do Mundo de 2026 – e sem nenhum gol sofrido – o México enfrenta a seleção de Gonzalo Plata, autor do gol da vitória contra a Alemanha e que garantiu a classificação equatoriana à fase de 16 avos.

Jogadores de futebol equatorianos comemoram um gol em campo verde, com a torcida em amarelo e branco ao fundo. O jogador central, de camisa 19, salta com os braços abertos e sorriso, enquanto outros correm ao redor.
Plata comemora gol histórico pela seleção na Copa de 2026 (Mattia Ozbot/Getty Images)
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Quem avançar para as oitavas de final terá pela frente Inglaterra ou República Democrática do Congo. Na sequência, em uma eventual quartas, poderá enfrentar a seleção brasileira.

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Jogos do México no Azteca

1970 – México 0x0 União Soviética

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1970 – México 4×0 El Salvador
1970 – México 1×0 Bélgica
1986 – México 2×1 Bélgica

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1986 – México 1×1 Paraguai
1986 – México 1×0 Iraque
1986 – México 2×0 Bulgária

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2026 – México 2×0 África do Sul
2026 – México 3×0 Tchéquia

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Equador
Seleção de Futebol do México
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