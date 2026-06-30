Gonzalo Plata no Azteca: México nunca perdeu no estádio em três Copas

A seleção mexicana quer seguir fazendo história nesta terça-feira, 30, quando enfrenta o Equador a partir das 22h no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México. Caso se classifique, será a primeira vez na história que o país disputará cinco jogos em uma mesma edição do torneio.

O México também detém uma marca impressionante dentro do Azteca: está invicto em Copas, somando os nove jogos em 1970, 1986 e 2026. São 56 anos de invencibilidade.

Com 100% aproveitamento na Copa do Mundo de 2026 – e sem nenhum gol sofrido – o México enfrenta a seleção de Gonzalo Plata, autor do gol da vitória contra a Alemanha e que garantiu a classificação equatoriana à fase de 16 avos.

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Quem avançar para as oitavas de final terá pela frente Inglaterra ou República Democrática do Congo. Na sequência, em uma eventual quartas, poderá enfrentar a seleção brasileira.

Jogos do México no Azteca

1970 – México 0x0 União Soviética

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1970 – México 4×0 El Salvador

1970 – México 1×0 Bélgica

1986 – México 2×1 Bélgica

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1986 – México 1×1 Paraguai

1986 – México 1×0 Iraque

1986 – México 2×0 Bulgária

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2026 – México 2×0 África do Sul

2026 – México 3×0 Tchéquia

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