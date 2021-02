Golfista Tiger Woods é hospitalizado após grave acidente de carro

O jogador de golfe Tiger Woods foi hospitalizado nesta terça-feira, 23, após sofrer um grave acidente de carro em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. O esportista americano de 45 anos, considerado uma lenda da modalidade, precisou ser retirado das ferragens por socorristas. Woods era a única pessoa presente no carro, que ficou destruído após colisão. A causa do acidente segue sendo investigada.

Em comunicado, o departamento policial de Los Angeles disse que o veículo sofreu “grandes danos” e que Woods foi socorrido por equipe no local. Logo depois, foi conduzido a hospital próximo. A colisão ocorreu por volta das 7h12 (horário local), na fronteira de Rolling Hills Estates e Rancho Palos Verde.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement… pic.twitter.com/cSWOxKZC1w — LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 23, 2021

Imagens aéreas mostram o veículo arremessado para fora da estrada. O esportista sofreu diversos ferimentos nas pernas e precisará passar por cirurgia.

Essa não é a primeira vez que Tiger se envolve em um acidente automobilístico. Em 2009, bateu o carro na região de Windermere, subúrbio de Orlando, na Flórida, quando perdeu o controle de um Cadilac, e sofreu ferimentos leves no rosto.

Na época, Woods, então uma das maiores estrelas do esporte mundial, enfrentou um enorme escândalo conjugal que culminou no fim de seu casamento e na quebra de milionários acordos publicitários. Após o acidente, diversas mulheres afirmaram ter um relacionamento com o golfista, que era casado com a modelo sueca Elin Nordegren, mãe de seus dois filhos.

Em 2017, Woods foi preso ao ser flagrado por policiais dormindo ao volante. O ícone do golfe negou embriaguez e justificou ter tomado medicamentos fortes que o levaram condição de confusão mental. Recuperado de diversas lesões nas costas e dos problemas pessoais, Woods voltou a vencer um torneio em 2018, após cinco anos de jejum. No ano seguinte, ergueu o troféu do Aberto dos Estados Unidos, conquistando seu 5º título de Master, o primeiro em 11 anos, chegando a 15 títulos de Major, como são chamados os principais torneios de golfe. Atualmente, é o 48º colocado do ranking do PGA Tour.