Golfe: Tiger Woods volta a ganhar um título após mais de 5 anos

O americano Tiger Woods, antigo número um do ranking mundial de golfe e ganhador de 14 grand slams, voltou a ganhar um torneio neste domingo, depois mais de cinco anos de jejum. O atleta de 42 anos conquistou o Tour Championship, quarto e último torneio dos playoffs da FedEx Cup do PGA Tour de golfe, disputado no clube East Lake de Atlanta, na Geórgia, Estados Unidos.

Woods pôs assim fim a 1.877 dias e 49 torneios de espera. Sua última conquista havia sido em 4 de agosto de 2013, quando Woods faturou o WGC-Bridgestone Invitational. Neste domingo, o maior astro do golfe mundial superou seus vários problemas físicos – em abril de 2017 foi operado nas costas pela quarta vez em três anos – e pessoais para voltar a vencer.

Após a conquista, centenas de fãs invadiram o gramado para comemorar com o ídolo americano. “Eu não acredito que consegui. Foi muito duro, passei momentos nada fáceis nos últimos dois anos”, disse, em depoimento divulgado em seu site. “Certamente essa é uma das minhas maiores vitórias, não sei se eu poderia ser tão feliz novamente”.

O golfista que esteve 683 semanas no topo do ranking, 281 delas de forma consecutiva, chegou a 107 vitórias como profissional (80 no PGA Tour). Woods iniciou 2018 como número 656 do mundo e passo a passo foi subindo até o 21º lugar que ocupava no começo do torneio de Atlanta, que ganhou pela terceira vez em sua carreira.

(com agência EFE)