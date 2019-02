Goleiro reserva salva Olympiacos, que vence o Rubin Kazan fora de casa

Redação Central, 14 fev (EFE).- O Olympiacos abriu nesta quarta-feira a fase de 16 avos de final da Liga Europa com uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Rubin Kazan, fora de casa, num jogo em que o grande nome foi o goleiro reserva do time grego, Roy Carroll, que defendeu um pênalti.

A partida teve que ser disputada no estádio Luzhniki, em Moscou, já que na cidade de Kazan não havia condições climáticas. O placar permaneceu zerado até os 26 minutos do segundo tempo, quando David Fuster ficou com a sobra após a cobrança de escanteio e chutou firme.

O Rubin teve a chance de empatar três minutos depois. O goleiro Magyeri cometeu pênalti em Karadeniz e foi expulso. Natcho bateu e, em seu primeiro toque na bola, Carroll fez a defesa.

Com o resultado obtido na Rússia, o Olympiacos jogará por um empate na volta, marcada para o próximo dia 23, em Atenas. Já a equipe de Kazan terá que vencer por qualquer placar, exceto o de 1 a 0, que provocaria a disputa de prorrogação. EFE