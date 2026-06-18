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Esporte

Goleiro do Haiti tomou 7 gols da seleção brasileira

Johny Placide enfrentou o Brasil em jogo histórico pela Copa América

Por Ígor Resende 18 jun 2026, 12h56 | Atualizado em 18 jun 2026, 13h50
Jogador brasileiro de camisa amarela e calção azul, número 11, dribla a bola enquanto um goleiro de camisa preta, número 1, tenta um desarme deitado no gramado verde. Um bandeirinha de camisa azul levanta o braço ao fundo.
Gabigol deixou o dele na goleada contra o Haiti (Mike Ehrmann/Getty Images)
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O goleiro titular do Haiti, Johny Placide, tem uma lembrança amarga da seleção brasileira: a derrota por 7 a 1 pela Copa América de 2016. Agora, dez anos depois, as duas seleções se reencontram pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

Os gols brasileiros foram marcados por Gabigol (1), Philippe Coutinho (3), Renato Augusto (2) e Lucas Lima (1). James Marcelin descontou para o Haiti.

Nascido na França, assim outros 99 jogadores do Mundial, Placide joga pela seleção principal do Haiti desde 2011 e tem 38 partidas disputadas.

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Premier League 

O companheiro Jean-Ricner Bellegarde também é francês e, tal qual o goleiro, passou pelas categorias de base da seleção europeia. O Camisa 10 joga pelo Wolverhampton Wanderer, da Inglaterra, e enfrentou jogadores brasileiros nesta temporada, pela Premier League. 

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Brasil x Haiti

A seleção brasileira enfrenta o Haiti na noite dessa sexta-feira, 19, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A partida começa às 21h30 (horário de Brasília) e será transmitida por Globo, SBT, CazéTV, GE TV, SporTV e Nsports.

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Copa do Mundo 2026
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