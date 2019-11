Goleiro Diego Alves ‘entrega’ repórter flamenguista

O repórter Eric Faria ficou numa saia justa após a vitória do Flamengo por 4 a 1 sobre o Ceará, nesta quarta-feira, 27, no Maracanã. O goleiro Diego Alves revelou que o profissional da Globo é flamenguista. E ele concordou sem saber que estava ao vivo.

Os jogadores comemoravam o título do Campeonato Brasileiro, garantido no final de semana fora de campo com a derrota do Palmeiras, quando Faria foi entrevistar Diego Alves ainda no gramado do Maracanã. “Você não está comemorando não?”, perguntou o goleiro do Flamengo. O repórter ficou sem jeito e respondeu “se estivesse ao vivo, tu tinha me quebrado”, o que gerou risadas dos dois. Só que a transmissão estava no ar.

Confira o vídeo: