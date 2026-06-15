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Esporte

Goleiro de Cabo Verde vira fenômeno nas redes após ação da CazéTV

Vozinha ganhou mais de 1 milhão de seguidores em poucas horas

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 15h18 | Atualizado em 15 jun 2026, 15h18
Homem negro de cabelo crespo e barba, sorrindo, vestindo camisa laranja e luvas de goleiro pretas, em fundo roxo
Vozinha, goleiro de Cabo Verde (Instagram/Reprodução)
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Goleiro de Cabo Verde vira fenômeno nas redes após ação da CazéTV Priorize VEJA no Google

O goleiro da seleção de Cabo Verde viu sua vida digital se transformar após um pedido despretensioso durante transmissão da Copa do Mundo na CazéTV. Após o mutirão impulsionado pelo narrador Luís Felipe Freitas, o jogador conhecido como Vozinha saltou de 50 mil para mais de 1,1 milhão de seguidores no seu perfil do Instagram em poucas horas.

Um dos goleiros mais velhos do Mundial, com 40 anos, Josimar José Évora Dias é um ídolo do país e o segundo jogador com mais jogos disputados pela seleção cabo-verdiana, com 89 partidas, ficando atrás somente de Ryan Mendes, que acumula 96 jogos. A carreira começou no Batuque, depois passou por clubes como Progresso (Angola), AEL Limassol (Chipre), Gil Vicente (Portugal) até chegar ao Chaves, clube da Liga Portuguesa 2.

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O nome Josimar seria uma homenagem do pai do goleiro ao lateral do Botafogo, que jogou a Copa de 1986 com a seleção brasileira. Já o apelido, segundo o arqueiro, surgiu na infância, quando morava na ilha de São Vicente, em Cabo Verde.

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“É por causa dos meus avós. Eu nunca vivi com meus pais. Quando nasci, meu pai estava no serviço militar. E minha mãe tinha sempre de trabalhar para alguma coisa. Então sempre cresci com meus avós. Na minha zona os rapazes eram muito mais velhos e eu sempre jogava na rua, levando muita pancada”, explicou ele ao site da Fifa.

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