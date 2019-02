Goleada do Bayern anima brasileiro Rafinha

Finalmente o Bayern de Munique desencantou no Campeonato Alemão e conseguiu um resultado que entusiasmou sua torcida. Após a goleada de 5 a 0 sobre o Hamburgo, o brasileiro Rafinha fez questão de exaltar a qualidade do plantel da equipe, mostrando que a atuação do time neste fim de semana está perto do ideal exigido pelo técnico Jupp Heynckes.

‘Foi excelente e muito melhor do que todos nós imaginávamos. Estávamos muito focados em vencer o jogo, mas a equipe se comportou perfeitamente bem. Foi uma partida excelente defensiva e ofensivamente. Montamos um esquema em que não demos espaço para eles criarem oportunidades e, em contrapartida, nós conseguimos criar muito e poderíamos ter feito até mais. Foi tudo ótimo hoje. A equipe está de parabéns’, vibrou o lateral brasileiro.

A vitória diante do Hamburgo foi a segunda do Bayern de Munique na competição, além de ser a primeira da equipe bávara no Allianz Arena. Com isso, a equipe chegou aos seis pontos, ocupando a vice-liderança da competição.

O próximo jogo do Bayern de Munique pela Bundesliga será contra o Kaiserslautern, fora de casa, no Fritz Walter Stadion, em Kaiserslautern. Porém, a equipe terá um compromisso no meio de semana contra o Zurich, pelo jogo de volta da eliminatória da Liga dos Campões, podendo perder até por um gol de diferença.