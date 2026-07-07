Gol do clássico ibérico ou eliminação dos EUA? Vote no gol mais bonito de ontem
Nem só de golaço vive a Copa do Mundo. Participe da votação do Bola na CopaPor Jhonatan Silva Santos 7 jul 2026, 11h20 | Atualizado em 7 jul 2026, 14h00
As partidas desta segunda-feira (6), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, foram marcadas por um clássico ibérico, pela goleada da Bélgica sobre os Estados Unidos e até por uma polêmica que chegou à Casa Branca, após o presidente Donald Trump se envolver no debate sobre a suspensão do cartão vermelho de Folarin Balogun. Agora, chegou a sua vez de decidir: qual foi o Gol da Rodada?
Entre os concorrentes está o gol de Mikel Merino que garantiu a classificação da Espanha diante de Portugal. Em um clássico equilibrado e decidido nos detalhes, o lance foi suficiente para colocar a seleção espanhola nas quartas de final e manter vivo o sonho do bicampeonato.
Outro candidato é o gol de Romelu Lukaku na vitória da Bélgica sobre os Estados Unidos. O atacante apareceu no momento decisivo para ampliar a vantagem belga e praticamente sacramentar a vaga da equipe entre as oito melhores seleções da competição.
E nem só de golaços vive a votação. Um dos lances mais comentados da rodada foi a falha do goleiro americano. Ao tentar sair jogando, o arqueiro entregou a bola nos pés do adversário e protagonizou um dos momentos mais inacreditáveis do Mundial. O lance rapidamente viralizou e também entrou na disputa como um dos episódios mais marcantes das oitavas.
Agora é com você. Qual desses momentos merece ser eleito o Gol da Rodada? O gol decisivo da Espanha, a finalização de Lukaku que confirmou a classificação belga ou até mesmo o lance inusitado protagonizado pelo goleiro dos Estados Unidos?
Participe da votação, escolha o seu favorito e ajude a definir qual foi o lance que mais marcou esta fase da Copa do Mundo. Seu voto faz a diferença e ajuda a eleger o momento que ficará na memória dos torcedores.