Gol do clássico ibérico ou eliminação dos EUA? Vote no gol mais bonito de ontem

As partidas desta segunda-feira (6), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, foram marcadas por um clássico ibérico, pela goleada da Bélgica sobre os Estados Unidos e até por uma polêmica que chegou à Casa Branca, após o presidente Donald Trump se envolver no debate sobre a suspensão do cartão vermelho de Folarin Balogun. Agora, chegou a sua vez de decidir: qual foi o Gol da Rodada?

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Entre os concorrentes está o gol de Mikel Merino que garantiu a classificação da Espanha diante de Portugal. Em um clássico equilibrado e decidido nos detalhes, o lance foi suficiente para colocar a seleção espanhola nas quartas de final e manter vivo o sonho do bicampeonato.

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Outro candidato é o gol de Romelu Lukaku na vitória da Bélgica sobre os Estados Unidos. O atacante apareceu no momento decisivo para ampliar a vantagem belga e praticamente sacramentar a vaga da equipe entre as oito melhores seleções da competição.