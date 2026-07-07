🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Esporte

Gol do clássico ibérico ou eliminação dos EUA? Vote no gol mais bonito de ontem

Nem só de golaço vive a Copa do Mundo. Participe da votação do Bola na Copa

Por Jhonatan Silva Santos 7 jul 2026, 11h20 | Atualizado em 7 jul 2026, 14h00
Estádio de futebol vazio com arquibancadas vermelhas em camadas, gramado verde e um banner azul no primeiro plano com FIFA WORLD CUP 2026 em branco. O céu azul claro domina o topo, e holofotes brilham no alto das arquibancadas
 (Alex Grimm/Getty Images)
Continua após publicidade
Gol do clássico ibérico ou eliminação dos EUA? Vote no gol mais bonito de ontem Priorize VEJA no Google

As partidas desta segunda-feira (6), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, foram marcadas por um clássico ibérico, pela goleada da Bélgica sobre os Estados Unidos e até por uma polêmica que chegou à Casa Branca, após o presidente Donald Trump se envolver no debate sobre a suspensão do cartão vermelho de Folarin Balogun. Agora, chegou a sua vez de decidir: qual foi o Gol da Rodada?

Continua após a publicidade

Entre os concorrentes está o gol de Mikel Merino que garantiu a classificação da Espanha diante de Portugal. Em um clássico equilibrado e decidido nos detalhes, o lance foi suficiente para colocar a seleção espanhola nas quartas de final e manter vivo o sonho do bicampeonato.

Dois jogadores de futebol em campo verde. Um, à esquerda, de uniforme vinho com número 13, corre atrás da bola. Outro, à direita, de uniforme branco com número 6, chuta a bola com a perna direita. Torcida ao fundo
ARLINGTON, TEXAS – JULY 06: Mikel Merino #6 of Spain scores his team’s first goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Portugal and Spain at Dallas Stadium on July 06, 2026 in Arlington, Texas. (Alex Slitz/Getty Images)
Continua após a publicidade

Outro candidato é o gol de Romelu Lukaku na vitória da Bélgica sobre os Estados Unidos. O atacante apareceu no momento decisivo para ampliar a vantagem belga e praticamente sacramentar a vaga da equipe entre as oito melhores seleções da competição.

Jogadores de futebol em campo verde, com torcida ao fundo. Um jogador de camisa azul escura com número 13 está de costas, outro de camisa 14 corre à esquerda. Um jogador de camisa branca com estampa colorida e número 20 chuta a bola, enquanto um jogador de camisa azul escura com número 3 e cabelo crespo corre à direita. Um jogador de pele escura e camisa branca com estampa colorida está no centro.
SEATTLE, WASHINGTON – JULY 06: Romelu Lukaku #9 of Belgium scores his team’s fourth goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between USA and Belgium at Seattle Stadium on July 06, 2026 in Seattle, Washington. (Maja Hitij/Getty Images)
Continua após a publicidade

E nem só de golaços vive a votação. Um dos lances mais comentados da rodada foi a falha do goleiro americano. Ao tentar sair jogando, o arqueiro entregou a bola nos pés do adversário e protagonizou um dos momentos mais inacreditáveis do Mundial. O lance rapidamente viralizou e também entrou na disputa como um dos episódios mais marcantes das oitavas.

Siga
Goleiro de camisa amarela e jogador de camisa branca e rosa disputam a bola no campo de futebol, com o gol ao fundo. Um árbitro de laranja e outros jogadores observam a jogada. A torcida lota as arquibancadas.
SEATTLE, WASHINGTON – JULY 06: Charles De Ketelaere #17 of Belgium competes for the ball against Matt Freese #24 of the United States during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between USA and Belgium at Seattle Stadium on July 06, 2026 in Seattle, Washington. Hans Vanaken #20 of Belgium scored on the play. (Alex Grimm/Getty Images)
Continua após a publicidade

Agora é com você. Qual desses momentos merece ser eleito o Gol da Rodada? O gol decisivo da Espanha, a finalização de Lukaku que confirmou a classificação belga ou até mesmo o lance inusitado protagonizado pelo goleiro dos Estados Unidos?

Participe da votação, escolha o seu favorito e ajude a definir qual foi o lance que mais marcou esta fase da Copa do Mundo. Seu voto faz a diferença e ajuda a eleger o momento que ficará na memória dos torcedores.

relv
Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Esporte
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).