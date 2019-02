Gobbi atribui título inédito à continuidade do trabalho da diretoria

Substituto de Andrés Sanchez na presidência do Corinthians, Mário Gobbi não quis atribuir o título inédito da Copa Libertadores ao trabalho que vem sendo feito sob a sua gestão. O dirigente pregou que o mérito desta conquista deve ser compartilhado com todos aqueles que passaram pelo clube e deram continuidade ao trabalho desempenhado desde a queda do time para a Série B do Campeonato Brasileiro, em 2007.

‘Não foi a minha gestão, foi a sequência de gestões. É um trabalho que não é do dia pra noite, é um trabalho que começou desde o rebaixamento. O imediatista come cru. Quem não tem paciência, não programa, não planeja, não espera pra colher os frutos, esse vai mal das pernas. Nós temos um pé no chão, consciência e planejamento. Agora, todo mundo tem que ter paciência, porque as coisas têm o momento de plantar e de colher’, avaliou o dirigente corintiano.

Questionado sobre como será a preparação de sua equipe para o Mundial de Clubes da Fifa, Mário Gobbi disse que não está pensando em questões administrativas neste momento e que usará o tempo livre para comemorar a conquista da Libertadores. ‘Não vou pensar nisso, eu só quero celebrar esse título. Agora, eu só quero champanhe. Muito champanhe.’

Mário Gobbi assumiu a presidência interina do Corinthians em dezembro de 2011, quando Andrés Sanchez deixou o cargo para se tornar diretor de seleções da CBF. Eleito oficialmente neste ano, o presidente manteve a mesma linha de trabalho do seu antecessor e apostou na manutenção da base campeão da última edição do Brasileiro para conduzir o clube na campanha que rendeu o troféu de melhor time da América nesta quarta-feira.