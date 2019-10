Globo poupa Galvão Bueno de amistosos da seleção brasileira

View this post on Instagram

Final de espetáculo!! #Grêmio 1 x 1 #Flamengo!! A decisão fica para o dia 23!! Quero pedir desculpas às dezenas de milhões de torcedores em todo o Brasil que estavam nos acompanhando. Tive uma forte recaída na gripe e sinusite e perdi a voz logo no início do jogo!! Nada pior para um narrador do que não conseguir gritar os gols!!!