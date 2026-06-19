Globo lidera audiência no jogo do Brasil, mas segundo lugar surpreende

A Globo liderou com folga a audiência durante o jogo do Brasil pela Copa do Mundo nesta sexta-feira, 19, em São Paulo. Às 22h25, a emissora marcava 33,81 pontos, segundo dados de audiência em tempo real. A surpresa ficou no segundo lugar. Em vez de uma emissora aberta, quem apareceu logo atrás da Globo foi o conjunto de todos os streamings, com 12,44 pontos. O número deixou as plataformas digitais à frente do SBT, que registrava 10,78 no mesmo horário.

Na sequência, a TV fechada aparecia com 2,93 pontos. Record, RedeTV! e TV Aparecida vinham depois, com 1,36, 0,73 e 0,20, respectivamente. O retrato confirma a força da Globo em jogos da seleção, mas também mostra como a Copa tem pulverizado a atenção do público entre TV aberta e plataformas digitais.

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