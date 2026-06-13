Globo esconde Virgínia após chuva de críticas na Copa do Mundo

Escalada pela Globo para ser uma espécie de correspondente do Domingão com Huck durante a Copa do Mundo de 2026, Virginia Fonseca ficou de fora das chamadas do programa que irá ao ar neste domingo, 14. No lugar, a atração comandada por Luciano Huck destacou o nome de Lívia Andrade como a “repórter” especial diretamente de Nova York (EUA), sem citar a influenciadora.

A ausência chama atenção pois a contratação da Virginia já vinha gerando polêmica desde que foi anunciada, em abril. A decisão da Globo foi alvo de críticas inclusive da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), que questionou a substituição de jornalistas por criadores de conteúdo em grandes coberturas esportivas. Apesar das especulações, não há confirmação de que a influenciadora tenha sido afastada do Domingão.