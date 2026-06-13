Globo esconde Virgínia após chuva de críticas na Copa do Mundo
Influenciadora foi escolhida para ser correspondente no 'Domingão com Huck'
Escalada pela Globo para ser uma espécie de correspondente do Domingão com Huck durante a Copa do Mundo de 2026, Virginia Fonseca ficou de fora das chamadas do programa que irá ao ar neste domingo, 14. No lugar, a atração comandada por Luciano Huck destacou o nome de Lívia Andrade como a “repórter” especial diretamente de Nova York (EUA), sem citar a influenciadora.
A ausência chama atenção pois a contratação da Virginia já vinha gerando polêmica desde que foi anunciada, em abril. A decisão da Globo foi alvo de críticas inclusive da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), que questionou a substituição de jornalistas por criadores de conteúdo em grandes coberturas esportivas. Apesar das especulações, não há confirmação de que a influenciadora tenha sido afastada do Domingão.