Globo afasta Mauro Naves por dar telefone do pai de Neymar a advogados

A TV Globo informou na edição desta quarta-feira, 5, do Jornal Nacional que, “em comum acordo”, o repórter Mauro Naves foi afastado da cobertura esportiva da emissora por ter passado o contato do pai de Neymar aos ex-advogados da mulher que acusa o atacante de estupro. Na nota, o apresentador William Bonner diz que Naves admitiu ter repassado os contatos ao advogado José Edgard Cunha Bueno e só comunicou a Globo sobre o assunto hoje.

Inicialmente, Cunha Bueno havia informado por meio de uma carta à imprensa que fora Neymar pai, e não ele, quem pediu uma reunião para tratar da acusação de estupro. Por meio de nota, no entanto, o pai do jogador disse o contrário: que foi procurado pelo advogado e que seus contatos haviam sido repassados por Mauro Naves. Ele diz ter havido uma tentativa de extorsão no encontro.

Segundo o jornalista explicou à emissora, sua intenção ao encaminhar os contatos do pai de Naymar ao defensor era conseguir informações exclusivas sobre o caso. Bonner afirmou que Naves é um “profissional excelente, com grandes contribuições” ao canal, mas que “há evidências de que as atitudes dele, neste caso, contrariaram a expectativa da empresa sobre a conduta de seus jornalistas”.

Na Globo há 32 anos, Mauro Naves é, ao lado de Tino Marcos, o repórter que há mais tempo cobre a seleção brasileira na emissora. Ele esteve nas Copas do Mundo de 1998 (França), 2002 (Coreia e Japão), 2006 (Alemanha), 2010 (África do Sul), 2014 (Brasil) e 2018 (Rússia).

Veja abaixo a íntegra da nota lida pelo apresentador do Jornal Nacional:

O Jornal Nacional publicou ontem a carta aberta à imprensa divulgada pelos ex-advogados da mulher que acusa Neymar de estupro. Eles afirmam na carta que a reunião que tiveram com os advogados de Neymar foi feita a convite do pai do jogador. Hoje, em nota, o pai de Neymar desmentiu essa afirmação, disse que foi o advogado José Edgard Cunha Bueno que o procurou solicitando a reunião e que José Edgar obteve o contato dele por intermédio do repórter Mauro Naves, na quarta-feira da semana passada.

O repórter confirma as afirmações da nota do pai de Neymar, mas somente hoje relatou à Globo sua participação no episódio. Em sua defesa, Mauro Naves explicou que se limitou a repassar os contatos do pai de Neymar para o advogado, a quem já conhecia, porque esperava obter a história com exclusividade. E que quando o assunto se tornou público, avaliou que sua participação não teria relevância.

Mauro Naves é um profissional excelente, com grandes contribuições ao jornalismo esportivo da Globo, mas há evidências de que as atitudes dele neste caso contrariaram a expectativa da empresa sobre a conduta de seus jornalistas. Em comum acordo, o repórter Mauro Naves deixará a cobertura de esportes da Globo até que os fatos sejam devidamente esclarecidos.