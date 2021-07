Simone Biles é retirada do time americano na final por equipes

Considerada a maior ginasta americana da história do esporte, Simone Biles foi retirada do time dos Estados Unidos nesta terça-feira, 27, durante a final por equipes de ginástica olímpica na Olimpíada de Tóquio. O anúncio foi feito por Carol Fabrizio, porta-voz da equipe.

Em uma nota, os americanos esclareceram que a atleta foi poupada por razões médicas: “Ela será avaliada diariamente para determinar a liberação médica para competições futuras”.

Biles foi a última atleta da equipe dos EUA a se apresentar no salto, um de seus aparelhos mais fortes. Ela anunciou uma manobra, mais difícil e com pontuação máxima mais alta, mas acabou apresentando outra, mais fácil e com pontuação máxima mais baixa. Foi julgada pelo que apresentou, como manda o protocolo, o que acarretou uma nota muito menor do que ela costuma receber. Em seguida, foi retirada da equipe.

A ginasta conquistou quatro ouros e um bronze na Rio 2016, Ela ainda pode disputar as cinco finais individuais restantes na Olimpíada. Mesmo com falhas nas fases classificatórias, garantiu vaga em todas. Em sua nota oficial, a equipe americana disse estar “pensando em você, Simone”, dando a entender que o problema poder ser grave.

Official statement: “Simone Biles has withdrawn from the team final competition due to a medical issue. She will be assessed daily to determine medical clearance for future competitions.”

Thinking of you, Simone! pic.twitter.com/QA1GYHwWTv

— USA Gymnastics (@USAGym) July 27, 2021