Ginasta romena Ana Bărbosu recebe medalha de bronze em Bucareste

Nesta sexta-feira, 16, a ginasta romena Ana Bărbosu recebeu a medalha de bronze em uma cerimônia realizada em Bucareste. O evento foi organizado pelo Comitê Olímpico e Esportivo Romeno. Bărbosu recebeu sua medalha, um pôster olímpico e um mascote, pacote semelhante ao que outros ganhadores de medalhas receberam em Paris. O primeiro-ministro da Romênia, Marcel Ciolacu, estava presente e presenteou a atleta com um buquê de flores.

Continua após a publicidade

Em seguida, Bărbosu discursou para o público. “Obrigado a todos que adicionaram um pouco de bronze a esta medalha. Neste momento não posso deixar de pensar também em Sabrina e Jordan”, disse ela, ao final da cerimônia, referindo-se à americana Jordan Chiles e à romena Sabrina Maneca-Voinea. “É uma situação difícil para nós, com tantas incertezas e emoções avassaladoras. não fizemos nada de errado nos Jogos Olímpicos e que o espírito olímpico é mais importante do que qualquer mal-entendido entre as autoridades, quero acreditar que chegará o dia em que nós três receberemos a medalha de bronze.”

Entenda o caso

Após todas as ginastas se apresentarem na final individual da ginástica feminina de solo, garantindo ouro a Rebeca e prata a Simone Biles, Chiles ficou em 5ª lugar, com uma nota de 13,666, atrás de Ana Bărbosu e Sabrina Maneca-Voinea, empatadas com 13,700. A equipe americana fez um pedido de revisão que, acatado pela comissão, recalculou a nota de Jordan, que passou a ser 13,766, o que a colocou no pódio eternizado pela foto em que as duas americanas fazem reverência à brasileira.

O recurso romeno ao Tribunal Arbitral do Esporte, contudo, dizia que o apelo foi feito após o tempo permitido. O pedido foi acatado pela corte, que afirmou que, devido à boa fé das atletas e a injustiça sofrida por elas, as três (Bărbosu, Chilles e Maneca-Voinea) poderiam receber a medalha, se fosse da vontade da Federação Internacional de Ginástica. Esta, por sua vez, concedeu o terceiro lugar à Bărbosu, mas deixou ao Comitê Olímpico Internacional o direito de decidir quem receberá o bronze.