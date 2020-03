Ginasta Artur Nory revela uniforme do Brasil para abertura de Tóquio-2020

View this post on Instagram

Apresento para vocês o uniforme do Time Brasil para a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020! Ja está prontinho! Produzido pela marca carioca Wollner, a estampa traz os peixes amazônicos como elementos centrais, além de outras referências à flora e fauna brasileiras, combinadas a traços da tradicional pintura japonesa. Organizada pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil), a delegação nacional terá cerca de 270 atletas em Tóquio, vestidos devidamente! Go Brasil! • • • #TimeBrasil #COB #Tokyo2020 #OlympicGames #Brasil

