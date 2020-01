Ginásio dos Lakers distribuirá camisas em homenagem a Kobe Bryant

O primeiro jogo dos Los Angeles Lakers após a trágica morte de um de seus maiores ídolos será um teste para o coração dos fãs de basquete. Marcado para a madrugada deste sábado (no horário de Brasília), o time defendido durante vinte temporadas pelo armador Kobe Bryant fará uma série de homenagens antes de entrar em quadra para enfrentar o Portland Trail Blazers. Na tarde desta sexta, o portal de notícias esportivas Bleacher Report antecipou um dos tributos feitos a Kobe: todos os assentos do Staples Center, o ginásio dos Lakers, terá uma camisa amarela com os números usados pelo jogador (8 e 24) em sua passagem pela NBA.

Staples Center tonight 🙏 pic.twitter.com/PBQRQ8FzeG — Bleacher Report (@BleacherReport) January 31, 2020

O time hoje defendido pelo astro LeBron James havia adiado a partida marcada para a última terça 28, e essa partida ainda não foi remarcada. O técnico do Lakers, Frank Vogel, disse após os treinos na véspera da partida que foi informado sobre as homenagens, mas preferiu manter segredo sobre os detalhes. Sobre o clima do vestiário nos primeiros dias após a queda do helicóptero que vitimou fatalmente Kobe e outras oito pessoas a bordo, Vogel disse que “estão tentando encontrar coisas que os façam sentir bem”.

Publicidade

Apesar das fortes emoções, o comandante da equipe de Los Angeles promete empenho máximo na vitória sobre o time de Portland. “É a coisa certa a se fazer. Sabemos que será uma noite importante para nossa equipe e para a nação fã do Lakers”, disse Vogel.

A logomarca de Kobe no chão da quadra – No início da noite de sexta, o Lakers deu mais uma pista sobre outra referência ao seu eterno camisa 8 e 24: divulgou pelo Twitter que estampou as iniciais de Kobe Bryant em um círculo preto no assoalho do Staples Center.