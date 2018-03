Giba pediu empréstimos para pagar pensão: ‘Não quero ser preso’

O ex-jogador de vôlei Giba Godoy concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, em Curitiba, para esclarecer detalhes do processo movido por sua ex-mulher, a ex-jogadora romena Cristina Pirv, pelo não pagamento de pensão alimentícia dos filhos Patrick e Nicoll. Giba revelou que só conseguiu pagar a dívida, que chegou a 90.000 reais, ao pedir dinheiro emprestado a amigos.

“Para pagar tudo agora eu fiz vários empréstimos com meus amigos. Não sei como vou pagar. Estou muito triste”, afirmou o campeão olímpico. O ex-jogador pediu a revisão dos valores da pensão – ele oferece mensalmente 6.000 reais de pensão, mas Pirv exige 12.700 reais, valor combinado em 2013.

Giba alega que na época tinha um salário fixo, como comentarista da Rede Globo, posição que deixou em 2017 para participar de um reality show na Band. Atualmente, o jogador está desempregado. “Nunca deixei de cumprir o meu papel de pai e pago o valor que posso.”

O caso ganhou grande repercussão após entrevista de Pirv ao Uol, na semana passada – o jogador, inclusive, proibiu o portal de comparecer à coletiva nesta terça. Giba passou a ser muito criticado, mas negou que tenha pagado a dívida por causa da pressão nas redes sociais. “Decidi pagar porque não quero ir preso e não quero manchar a minha imagem.”

Giba disse se manter com a realização de palestras e que a repercussão do caso vem atrapalhando sua atividade. “Não sou mais jogador, dependo das palestras e tudo mais, vivo da minha imagem. Perguntaram o que eu fui fazer no aniversário do Neymar. Fui fazer business, fui trabalhar”, desabafou.

Pirv e Giba começaram a namorar em 2003, um ano antes do nascimento da filha Nicoll. A romena era uma jogadora de vôlei de renome, quando decidiu abandonar a carreira para se dedicar à família. O casamento acabou em 2012, sob acusações de traições por parte de Giba.

“Tenho respeitado a mãe dos meus filhos, mas é incoerente todas as acusações que estão sendo faladas. É triste você ver o julgamento das pessoas. (…) É triste ver mães que tentam atingir o pai através dos filhos. No casamento que acabou vai ter ex-marido e ex-mulher, mas não ex-pai e ex-mãe”, disse.

Giba se mudou recentemente do Rio para Curitiba, onde Pirv mora com as crianças, para ficar mais perto dos filhos. Na entrevista ao Uol, Pirv afirmou que Giba paga 12.000 reais de aluguel na capital paranaense, o que contrariaria sua tese de não ter como pagar a pensão. No último fim de semana, tanto Pirv quanto Giba prestigiaram uma partida do garoto Patrick, que é goleiro do futsal do Paraná Clube, e postaram fotos em clima de harmonia com o garoto de 10 anos.