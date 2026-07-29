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Esporte

Gianni Infantino responde a críticas sobre projeto de investimento na Fifa

'É uma oportunidade, não uma obrigação', disse o presidente da entidade mundial em vídeo nas redes sociais

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 16h11 | Atualizado em 30 jul 2026, 16h27
Gianni Infantino, presidente da FIFA, em uma coletiva de imprensa, gesticula com as mãos abertas. Ele veste terno escuro e gravata, com um microfone à frente. À esquerda, a taça da Copa do Mundo dourada e uma garrafa de água. À direita, uma bola de futebol colorida. Ao fundo, um painel com logotipos de patrocinadores como Qatar Airways, Visa, Adidas e Coca-Cola
Gianni Infantino, presidente da Fifa, fala com a imprensa ao lado do troféu da Copa do Mundo durante a coletiva de imprensa de abertura no Estádio da Cidade do México -  (Carl Recine/Getty Images)
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Gianni Infantino responde a críticas sobre projeto de investimento na Fifa Priorizar nos meus resultados Google

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, defendeu nesta quarta-feira, 29, seu polêmico plano de criar uma entidade comercial aberta a investidores privados — visando aumentar as receitas do futebol —, descrevendo-o como “uma oportunidade, não uma obrigação”.

Infantino pretende criar uma subsidiária da Federação, avaliada em 20 bilhões de dólares (ou cerca de R$ 100 milhões), para administrar o maior torneio de futebol do planeta, a Copa do Mundo. O formato permitiria que até 20% da empresa fosse vendida à acionistas.

De acordo com informações do Telegraph Sport, o presidente enviou uma carta às federações que fazem parte da organização, em que define um prazo máximo de 53 dias (acaba em 19 de setembro) para aceitar ou não a proposta. A associação que concordar terá disponível US$ 20 milhões a partir de janeiro de 2027, valor que pode aumentar para 22 milhões e 24 milhões em ciclos posteriores.

A associação que não concordar, mesmo que o projeto seja aprovado pelo restante, receberá o valor com uma redução de 75% do total.  A proposta foi condenada por diversos grupos do futebol. A União das Associações Europeias de Futebol (Uefa), declarou em comunicado que “a Fifa não pode continuar usando de nosso esporte para enriquecer a si mesma e a seus amigos”, e afirmou que o projeto é o “cruzamento de uma linha que nunca deveria ser cruzada”.

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O plano de Infantino representa “uma proposta, uma oferta” que faz parte de “um processo democrático”. “Acima de tudo, é uma oportunidade, não uma obrigação… Marca o início do processo de consulta”, afirmou o dirigente em um vídeo divulgado pela Fifa.

A iniciativa tem o apoio da Thrive Capital, gestora de investimentos liderada por Joshua Kushner, irmão do genro de Donald Trump, o empresário Jared Kushner. A relação acentua o fator de amizade já conhecida entre o presidente da Fifa e o presidente americano.

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Várias entidades importantes manifestaram preocupações em relação ao projeto — que alteraria o equilíbrio atual —, incluindo as federações inglesa e francesa.

(Com AFP)

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