George Russell vence ‘sprint race’ e larga na pole no GP de São Paulo

George Russell, da Mercedes, venceu a sprint race deste sábado, 12, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos. A vitória na corrida de velocidade garante a pole position na prova oficial do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 deste domingo, 13. Russell larga ao lado de Carlos Sainz, da Ferrari, que ficou em segundo na classificatória. Lewis Hamilton, companheiro de Russell, ficou em terceiro e larga ao lado de Max Verstappen, da Red Bull, que ficou em quarto. Verstappen é o campeão antecipado desta temporada.

Embora os campeonatos de construtores e pilotos já estejam definidos, a prova de apenas 24 voltas imprimiu uma dose de emoção ao GP de São Paulo. O dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, que celebrou o feito de sua primeira pole na sprint race, não durou muito no primeiro lugar. Logo na segunda volta, Verstappen assumiu a liderança da corrida. O holandês foi superado na 15ª volta por Russell. Em seguida, o holandês foi perdendo posições primeiro para Sainz e depois para Hamilton.

Sergio Pérez, da Ferrari, e Charles Leclerc, que brigam pela segunda posição no campeonato de pilotos, terminaram em quinto e sexto lugares, respectivamente. Os oito primeiros colocados acrescentam à pontuação atual, o que aumenta a diferença entre eles de 5 para 6 pontos. De qualquer forma, ainda é possível disputar a posição a posição de vice.

Agora cidadão honorário do Brasil, Hamilton foi um dos mais festejados, mesmo terminando em terceiro lugar, numa temporada que não foi tão boa. “São Paulo é um lugar lindo, adoro correr aqui”, disse ele, em entrevista a jornalistas presentes no autódromo. “Mas sobre a corrida de amanhã, não sei dizer. Cada corrida é uma corrida.”

O Grande Prêmio de São Paulo foi a terceira etapa da temporada a adotar o formato de sprint race ou corrida de velocidade para definir do grid de largada da prova oficial, no domingo, 13. O dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, largou na pole na prova classificatória, em um feito incrível para uma trajetória improvável. No início do ano, Magnussen foi incorporado à equipe em razão da saída do russo Nikita Mazepin, em consequência da Guerra da Ucrânia.

Classificação dos oito primeiros lugares da sprint race e parte do grid da prova oficial de domingo:

1 George Russell MERCEDES

2 Carlos Sainz FERRARI

3 Lewis Hamilton MERCEDES

4 Max Verstappen RED BULL

5 Sergio Perez RED BULL

6 Charles Leclerc FERRARI

7 Lando Norris MCLAREN

8 Kevin Magnussen HAAS I