Gendarmaria Nacional ajudará Polícia da Guiné Equatorial na segurança da CAN

Redação Central, 18 jan (EFE).- Pelo menos 360 soldados recrutados pela Gendarmaria Nacional apoiarão a Polícia da Guiné Equatorial para reforçar as medidas de vigilância em todo o território nacional com a finalidade de garantir a realização com sucesso da 17ª edição da Copa da África de Nações de 2012.

Guiné Equatorial e Gabão organizam do próximo dia 21 até 12 de fevereiro a CAN deste ano, maior evento esportivo do continente africano.

Os soldados, instruídos durante 45 dias na Academia Militar de Musola, na província de Bioko Sul, receberam ensinamentos sobre a utilização de bombas de gás lacrimogêneo em caso de distúrbios e a perseguição de delinquentes, entre outros.

No último dia 13, o ministro de Segurança, Nicolás Obama Nchama, após uma reunião com os chefes de Polícia, ordenou garantir a segurança nos aeroportos, estádios e hotéis onde serão alojadas as seleções, visitantes e turistas.

Durante a cerimônia oficial do lançamento da CAN, realizado no último dia 4, o presidente Teodoro Obiang pediu à população que denuncie qualquer indício de insegurança. EFE