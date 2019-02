Gasquet e Monfils desistem do torneio de Montecarlo

O francês Richard Gasquet, que machucou o tornozelo jogando futebol, decidiu não participar do torneio de tênis ATP de Montecarlo, que começa no domingo, assim como seu compariota Gael Monfils, que está com um problema nas costas.

“Infelizmente é assim. Richard não disputará o torneio. Tentou se recuperar, mas ainda sente dor”, escreveu Riccardo Piatti, treinador de Gasquet em sua conta no microblog Twitter.

Monfils, que não está recuperado de uma lesão do lado esquerdo do corpo, também decidiu não participar, noticiou a rádio francesa RMC. O número 14 mundial já ficou fora das semifinais da Copa Davis contra os Estados Unidos no fim de semana.

Gasquet tampouco disputou a Davis por causa de uma lesão no ombro direito.