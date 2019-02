Garantido nas oitavas, Timão pode ter melhor campanha da 1 fase

Além de antecipar a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores, a vitória desta quarta-feira por 3 a 1 sobre o Nacional foi fundamental para deixar o Corinthians com chance de encerrar a primeira fase do torneio continental com a melhor campanha dentre os 32 clubes participantes.

‘Isso mostra que o resultado de hoje foi melhor ainda. A vitória era fundamental, apesar de um ponto ser suficiente para garantir a classificação. Mas a vitória nos dá essa chance’, avaliou o meia Danilo.

Encerrada a quinta rodada, apenas três equipes têm desempenho igual ou superior ao do time alvinegro, que foi a 11 pontos, na dianteira do Grupo 6. Assim, para avançar à frente delas, o Corinthians, que enfrentará o Deportivo Táchira (Venezuela), na próxima quarta-feira, terá que esperar por tropeços alheios também.

No Grupo 8, o Fluminense foi derrotado pelo Boca Juniors nesta quarta-feira e estacionou nos 12 pontos. Daqui a uma semana, a equipe do Rio de Janeiro enfrenta o Arsenal, na Argentina.

O argentino Vélez Sarsfield lidera o Grupo 7, também com 12 pontos ganhos, e terá pela frente o Defensor Sporting (Uruguai), na terça-feira. Dois dias depois, o colombiano Atlético Nacional, ponteiro do Grupo 8 com 11 pontos, visita a Universidad do Chile.

Outros clubes, com pontuação menor que a do Corinthians, também têm chances remotas de ficar com a melhor campanha. São eles Santos (10 pontos, Grupo 1), Lanús (10 pontos, Grupo 2), Unión Española (10 pontos, Grupo 3), Libertad e Vasco (ambos com 10 pontos, Grupo 5), Universidad de Chile (10 pontos, Grupo 8).

Passar à próxima fase com a melhor campanha significa ter vantagem de fazer a partida de volta sempre como mandante no mata-mata. Em 2010, no entanto, o próprio Corinthians não a aproveitou o fato de ter sido o primeiro melhor colocado e acabou desclassificado pelo Flamengo dentro do Pacaembu, logo nas oitavas de final.