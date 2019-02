Ganso diz que objetivo do Santos é eliminar o Inter

Por AE

Santos – O meia Paulo Henrique Ganso confirmou nesta segunda-feira que o Santos vai entrar em campo para enfrentar o Internacional na quarta com duas intenções: obter a classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores e complicar a situação do adversário, considerado um dos adversários na luta pelo título da competição.

O Santos lidera o Grupo 1, com nove pontos, enquanto o Internacional ocupa o segundo lugar, com sete. O The Strongest, da Bolívia, tem a mesma pontuação, mas leva desvantagem nos critérios de desempate. “Esses são os objetivos, eliminar o Internacional na casa deles e classificar o Santos”, disse Ganso, em entrevista à TV Globo.

No último fim de semana, o Santos enfrentou a Portuguesa com os reservas, já pensando no duelo com o Internacional, e mesmo assim venceu por 2 a 0 no Canindé. “O descanso é sempre bem-vindo, ainda mais que o Paulista é muito duro. Agora é pensar no Internacional e tentar conquistar uma bela vitória”, disse.

Fora do jogo contra a Portuguesa, Ganso aproveitou o 1º de abril para, no clima do Dia da Mentira, publicar uma mensagem em que se “despedia” dos torcedores do Santos. “Não vou embora, foi apenas uma brincadeira”, comentou o meia, que diversas vezes teve a sua saída do clube especulada. “Nem sei quantas vezes me perguntam disso todo dia”, comentou.