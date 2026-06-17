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Esporte

Gana x Panamá na Copa: onde assistir, horário e escalações

A partida de hoje, 17, é válida pelo Grupo L, o mesmo de Inglaterra e Croácia. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 13h30 | Atualizado em 17 jun 2026, 17h58
TORONTO, ONTARIO - APRIL 04: General view inside the stadium prior to the MLS match Toronto FC and Colorado Rapids at BMO Field on April 04, 2026 in Toronto, Ontario. (Photo by Lucas Kschischang - Toronto FC/MLS via Getty Images)
Estádio de Toronto, no Canadá, vai ser o palco da partida entre Gana e Panamá nesta quarta, 17 (Toronto FC/MLS/Getty Images)
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Gana e Panamá vão se enfrentar nesta quarta, 17, às 20h (horário de Brasília), pela 1ª rodada da Copa do Mundo 2026, no estádio de Toronto, no Canadá. A partida é válida pelo Grupo L, o mesmo de Inglaterra e Croácia.

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Gana chega para a sua 5ª Copa do Mundo após uma péssima sequência de resultados, com cinco derrotas e um empate nos seis amistosos preparatórios disputados. Os ganeses estiveram nos Mundiais de 2006, 2010, 2014 e 2022 e a melhor campanha foi em 2010, na África do Sul, quando chegaram às quartas de final — até hoje, uma das grandes campanhas africanas na história do torneio.

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A principal baixa de Gana é Thomas Partey, meia do Villarreal que foi impedido de entrar no Canadá. A restrição ocorreu devido a acusações criminais por agressão sexual e estupro que o atleta responde no Reino Unido.

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Do outro lado, o Panamá vai jogar somente a sua segunda Copa do Mundo da história. Os panamenhos estrearam em Mundiais em 2018, na Rússia, quando caíram na fase de grupos. O Panamá disputou uma série de amistosos preparatórios neste ano e ganhou da República Dominicana e da África do Sul, empatou com Bósnia, África do Sul e Bolívia e perdeu do Brasil e do México.

Como assistir ao jogo entre Gana e Panamá hoje?

Gana e Panamá vão se enfrentar nesta quarta, 17, às 20h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo L da Copa do Mundo 2026, no estádio de Toronto, no Canadá. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

Gana: Ati-Zigi; Senaya, Adjetey, Opoku e Mensah; Boakye, Sibo e Owusu; Semenyo; Jordan Ayew e Nuamah. Técnico: Carlos Queiroz.

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Panamá: Mosquera; Ramos, Córdoba e Andrade; Murillo, Godoy, Harvey e Davis; Tomás Rodríguez, Puma Rodríguez e Fajardo. Técnico: Thomas Christiansen.

Odds para Gana x Panamá:

Resultado final

Betano: Gana (2.37) – Empate (3.10) – Panamá (3.30)

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Bet365: Gana (2.30) – Empate (3.30) – Panamá (3.20)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Glenn Nyberg (Suécia);
  • Assistentes: Mahbod Beigi (Suécia) e Andreas Söderkvist (Suécia);
  • Quarto árbitro: Khalid Al-Turais (Arábia Saudita);
  • VAR: Bram Van Driessche (Bélgica).
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TAGS:
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